Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen yardım malzemeleri:

Havayolu ile Bodrum’a getirilen 112 depremzede otellere yerleştirildi

Havayolu ile Bodrum’a getirilen 112 depremzede otellere yerleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yardım kriterlerine uygun, kullanılmamış eşyaları bölgeye ulaştırmak isteyen vatandaşlar (0252) 214 4880 numaralı Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezine bilgi vererek yardımların, talep ettikleri noktadan Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından araçla alınmasını sağlayabilecekler.

Menteşe Belediyesi ekipleri Menteşe ilçe merkezi, belde ve mahallelerinden, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını araçla alarak Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine ulaştıracak.

Menteşe Belediyesi ekipleri depremzedelere yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını araçla evlerinden ya da belirttikleri adresten alarak Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine ulaştırıyor.

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