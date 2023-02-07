Menteşe Belediyesi ekipleri depremzedelere yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını araçla evlerinden ya da belirttikleri adresten alarak Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine ulaştırıyor.
Menteşe Belediyesi ekipleri depremzedelere yardım malzemesi göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını araçla evlerinden ya da belirttikleri adresten alarak Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine ulaştırıyor.
Menteşe Belediyesi ekipleri Menteşe ilçe merkezi, belde ve mahallelerinden, deprem bölgesine yardım göndermek isteyen vatandaşların yardımlarını araçla alarak Büyükşehir Belediyesi’nin yardım toplama merkezine ulaştıracak.
Muğla Büyükşehir Belediyesinin yardım kriterlerine uygun, kullanılmamış eşyaları bölgeye ulaştırmak isteyen vatandaşlar (0252) 214 4880 numaralı Menteşe Belediyesi Çağrı Merkezine bilgi vererek yardımların, talep ettikleri noktadan Menteşe Belediyesi ekipleri tarafından araçla alınmasını sağlayabilecekler.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından talep edilen yardım malzemeleri:
“Çadır içi soba, ısıtıcı, uyku tulumu, battaniye, sentetik içlik, eldiven, atkı, bere, çorap, polar, kışlık bot, mont, yağmurluk, bebek bezi, mama, biberon, hijyenik ped, sıvı savun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, el feneri, kalem pil, kibrit, kova, hazır yiyecek, yer yatağı, küçük matkap”
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