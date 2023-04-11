Menteşe Belediyesi bünyesindeki bir doktor ve bir sosyolog, Hatay, İskenderun ve Defne’de depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını yürüten Dayanışma Gönüllüleri kampına katılarak depremzedelere destek verdi.

Menteşe Belediyesi, Menteşe Kent Konseyi ve Karya Kadın Derneği üyeleri; yaşanan deprem afeti sonrasında bölgede oluşturulan çadır alanlarda depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek depremin yaralarının sarılması için çalıştılar.

Menteşe Belediyesi bünyesindeki bir sosyolog ve bir doktor kampta; deprem bölgesinde yaşanabilecek sağlık sorunlarına yönelik alınması gereken önlemler konusunda depremzedeleri bilgilendirirken, bireysel olarak başvuruda bulunan depremzedelerin muayene ve tedavileri de gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca bu süreçte çocuklar ve kadınlar için gerekli hijyen malzemeleri, bebek maması, bebek bezi gibi ihtiyaçları da depremzedelere ulaştırdı.

Dayanışma Gönüllüleri kampına başvuran depremzedeler için ayrıca Menteşe Belediyesi psikoloğu tarafından bireysel çevrimiçi psikolojik destek verilmesi için bir çalışma da yürütülüyor. Bölgede bulunan Dayanışma Gönüllüleri, gönüllü hukukçusu tarafından depremzedelere yasal hakları ile ilgili bilgilendirmeler yapılırken, çocuk gelişim uzmanı kontrolünde düzenlenen etkinliklerle çocukların keyifli vakit geçirmeleri de sağlandı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Depremin ilk anından itibaren imkânlarımız dâhilinde bölgeye ve depremzedelerimize yardım etmeye çalıştık. Menteşemize gelen depremzedelerimize yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Bunun yanı sıra Belediyemiz bünyesindeki doktorumuz ve sosyoloğumuz da deprem bölgesine giderek yaraların sarılmasına yardımcı oldular. Dayanışmanın, iyileştirici ve güçlendirici etkisini biliyoruz. Bu nedenle deprem bölgesinde ve kentimizde, depremzede yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.