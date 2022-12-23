Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı her yaştan kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocukların bilimin temel prensiplerini deney setleri ile eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayan bilim parkı, geçtiğimiz 8 Aylık zaman dilimi içerisinde 11 bin 770 kişiyi ağırladı.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı her yaştan kesimin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çocukların bilimin temel prensiplerini deney setleri ile eğlenerek öğrenmesine katkı sağlayan bilim parkı, geçtiğimiz 8 Aylık zaman dilimi içerisinde 11 bin 770 kişiyi ağırladı.

Menteş Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Çocuk Bilim Parkı ile bilimin ışığında nesillerin yetişmesine katkı sağladıklarını belirterek, “Çağımız bilim ve teknoloji çağı. Biz de Menteşe Belediyesi olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında vizyonumuzu bilim ve teknoloji olarak belirledik. Bu noktada geçtiğimiz aylarda yeniden faaliyete başlayan bilim parkımız ilgi odağı olmaya devam ediyor” dedi.

Başkan Gümüş Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkına yapılan ziyaretler hakkında şu ifadelere yer verdi: “Mayıs ayında kapılarını yeniden açtığımız bilim parkı çevre il ve ilçelerden de olmak üzere binlerce çocuğu ağırlıyor. Geçtiğimiz 8 aylık zamanda 11 bin 770 çocuğu bilim parkımızda ağırladık. Buraya gelen çocuklar bilim parkımızdaki birbirinden farklı deney setlerini kullanarak bilimin temel prensiplerini hem öğreniyor, hem de eğleniyorlar. Uzman eğitmelerimizin eşliğinde bilimsel çalışmaları daha yakından görme fırsatı buluyorlar. Merak edip, sorguluyorlar. Zaten buradaki amacımız da bu. Merak eden, soran sorgulayan nesillerin yetişmesine bilim parkımızla katkı sağlamak” dedi.

Bilim Parkının ayrıca çeşitli eğitsel ve bilimsel etkinlere de ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Gümüş, “Kısa zamanda Robotik Kodlama Eğitim Merkezimizi kurduk. Merkezimiz bünyesinde kurduğumuz Robot takımı üyesi çocuklarımız eğitimlerine başladılar. Aldıkları eğitimle robotlar yapacaklar ve bizleri ulusal ve uluslararası arenalarda temsil edecekler. Bilim parkımızda çocuklarımızın bilim ve teknolojiyle iç içe olmalarını ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacağız. Çünkü ülkemizin geleceği, yeni neslin bilimi ve aklı kullanarak Ata’mızın yolunda ilerlemesine bağlı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında aydınlık yarınlara ancak bu şekilde ulaşabiliriz” dedi.

Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün saat: 10.00 ile 19. 00 arası ziyarete açık olan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkını ücretsiz olarak ziyaret edebilirsiniz. Parkı ziyaret etmek isteyen eğitim kurumları ise Menteşe Belediyesi’nin 0 252 214 48 80 numaralı telefonundan dâhili 5310’a bağlanarak randevu alabiliyorlar.