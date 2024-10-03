Menteşe Belediyesi, sosyal medyada çıkan borçlarına yönelik haberlere ilişkin basından gelen sorulara yazılı olarak cevap verdi.

Menteşe Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Son günlerde ticari unvanı, iş yeri adresi, elektronik adresi, iletişim bilgileri, yer sağlayıcı adı ve adresi bulunmayan, muhatabı olmadığı tespit edilen bir internet sitesi ile aynı adı taşıyan sosyal medya hesaplarından Menteşe Belediyesi’nin borçlarına yönelik yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Menteşe Belediyesi olarak hem borcumuzu azalttık, hem de SGK ve vergi borçlarımızı ödemeye devam ediyoruz. 1 Nisan tarihinden itibaren yapılan ödemeler sonucunda Belediyemizin borçları 168 milyondan 122 milyona düşmüştür. Toplam 95 milyon TL vergi borcu ve SGK primi ödenmiştir. Belediyemiz bu süre boyunca tüm birimleriyle 66 mahallede hizmet vermeye de eksiksiz devam etmiştir. Sosyal belediyecilik anlayışıyla kar amacı güdülmeden işletilen bazı işletmelerimiz; yenileme ve bakım çalışmalarının daha hızlı yapılması, ortak projelerle halka çok daha iyi hizmet verilebilmesi için geçici olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmiştir. Gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra söz konusu işletmeler tekrar Menteşe Belediyemiz tarafından işletilmeye alınarak, hizmet vermeye devam edecektir. Gazetecilik mesleğinin saygınlığına gölge düşüren, meslek kuruluşları ve gazeteciler tarafından kınanan, kayıt dışı korsan yayın olarak nitelendirilen sahte haber siteleri veya sosyal medya hesaplarından yapılan asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz”