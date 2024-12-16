Menteşe’de, çocukların teknolojik bilgi birikimlerini artırmak ve geleceğin dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Bilim Parkı, 2024 yılında 13.574 çocuğu ağırladı.

Geçtiğimiz yıl Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi’nin açılmasıyla birlikte dijital oyun kodlama ve tasarım eğitimleri de verilmeye başlanan Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Yıl boyunca çevre il ve ilçelerden çocukların ilgi odağı haline gelen Bilim Parkı her yaştan öğrenciyi ağırlamaya devam ediyor.

Park bünyesindeki Robotik ve Kodlama Eğitim Merkezi’nde de öğrenciler, robotik projeler geliştirme ve kodlama eğitimi alarak algoritma mantığını kavrama fırsatı buluyor. Merkezde verilen Temel Kodlama ve Robotik Eğitimini tamamlayan 60 öğrenci sertifikalarını alırken, 25 öğrenci eğitimlerine devam ediyor. İleri Robotik Kodlama Eğitimi’ni tamamlayan 30 öğrenci sertifika almaya hak kazanırken, 15 öğrenci ise bu alandaki eğitimlerini sürdürüyor.

Menteşe Belediyesi Çocuk Bilim Parkı, pazar ve pazartesi günleri hariç her gün 10.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Eğitim kurumları, parkı ziyaret etmek için Menteşe Belediyesi’nin 0 (252) 214 48 80 numaralı telefonunu arayarak dâhili 5310’dan randevu alabiliyor.