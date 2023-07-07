Menteşe Belediyesi, Ortaköy Mahallesindeki yerel üretim tesislerinde kendi yetiştirdiği ata tohumu 10 bin sebze fidesini Perşembe pazarında vatandaşlara dağıttı. Ata tohumu sebzelerden almak isteyen vatandaşlar pazaryerindeki zabıta noktasındaki fide dağıtımına yoğun ilgi gösterdi.

Yerel Ata tohumlarına sahip çıkan, yetiştirdiği fideleri ve yerli ürünleri halkıyla paylaşan Menteşe Belediyesi Ege Bölgesinin en büyük pazarlarından olan Perşembe pazarında vatandaşlara ücretsiz sebze fidesi dağıttı. Ortaköy Mahallesindeki ata tohumu üretim tesislerinde yetiştirilen 10 bin sebze fidesini vatandaşlara ücretsiz dağıtan Menteşe Belediyesi güçlü tarım uygulaması ile vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlıyor.

İşliyor, üretiyor, paylaşıyoruz

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye olarak pandemi sürecinde ve ekonomik krizin yaşandığı dönemde ata tohumlarını destekleyen tarım politikasını her geçen gün geliştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “ Sağlıklı gıdaya ancak güçlü tarım politikaları ile ulaşabiliriz. Bu düşünceyle geçtiğimiz yıllarda başlattığımız Tarımsal Kalkınma Projemizi zaman içinde geliştirdik. Kendi arazilerimizde yerli ata tohumlarımızı ektik, elde ettiğimiz ürünleri halkımızla paylaştık. Bugün de bölgemizin en büyük Pazar yerlerinden olan Perşembe Pazarında halkımıza domates ve patlıcan fidesi dağıttık. Kendi üretim tesislerimizde ata tohumlarımızdan yetiştirdiğimiz sebzelerimiz vatandaşlarımızın bağında bahçesinde yetişecek. Menteşe Belediyesi olarak bereketli topraklarımızın kıymetini biliyor, işliyor, üretiyor ve paylaşıyoruz. Bizler; üretmeye, üreten çiftçimize ve vatandaşımıza destek vermeye, ata tohumu fidelerimizi ve ürünlerimizi halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz”