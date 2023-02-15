Menteşe Belediyesi, 16 Şubat Perşembe gününden itibaren Kötekli Mahallesi 263. Sokak No: 3’te bulunan özel işletmede depremzedeler için 3 öğün yemek verecek.

Menteşe Belediyesi, 16 Şubat Perşembe gününden itibaren Kötekli Mahallesi 263. Sokak No: 3’te bulunan özel işletmede depremzedeler için 3 öğün yemek verecek.

Menteşe Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanan yemekler, sabahları sıcak çorba, öğlen ve akşam da tabildot olmak üzere 3 öğün olarak depremzedelere sunulacak.

Deprem bölgesinden Menteşe’ye gelen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “İlçemize gelen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması ve herhangi bir eksikle karşılaşmamaları için çalışmaya devam ediyoruz. Aşevimizde depremzedeler için 3 öğün yemek çıkaracağız. Tüm gücümüzle depremzede vatandaşlarımızın yanındayız. Bu acılı günleri el birliği ve dayanışma ile atlatacağız” dedi.