Menteşe Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hayata geçirdiği projelerle hem üreticilere hem de ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Belediye tarafından yerel üreticilerden temin edilen toplam 1 ton portakal 3’er kiloluk poşetler halinde hazırlanarak, belediye ekipleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara teslim edildi.

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, yapılan destekle özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı kış aylarında hem üreticilerin desteklenmesi hem de ailelerin sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması hedeflediklerini belirtti. Başkan Köksal, yerel üreticilerden aldıkları portakalları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırarak hem üreticileri desteklediklerini, hem de komşuluk dayanışmamızı güçlendirdiklerini belirti.