Menteşe Belediyesi zabıta personeline kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında Psikolog Aybüke Kocagöz Çelik ve Sosyolog Selin Çakır Keskin tarafından eğitim verildi.

Eğitim programında, halkla birebir iletişim halinde olan zabıta personeline ‘Kadına yönelik şiddet ve şiddet türleri, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılık’ konularında bilgiler aktarıldı. Atölye çalışması formatında gerçekleştirilen eğitimde, zabıta personeline sahada herhangi bir şiddet durumuyla karşılaştığında nasıl müdahale etmeleri gerektiği, başvuru mekanizmaları ve vatandaşları bu mekanizmalara nasıl yönlendirecekleri konularında pratik bilgiler aktarıldı. Eğitim sonrasında, zabıta personeline teorik olarak aldıkları bilgilerin sahada uygulanmasına yönelik uygulamalı çalışma yaptırıldı.