Menteşe Belediye Tiyatrosu yarıyıl tatilinde perdelerini çocuklar için açıyor.

Menteşe Belediye Tiyatrosu yarıyıl tatilinde perdelerini çocuklar için açıyor.

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından 22 Ocak Pazar Günü “Prenses Luna” ve 29 Ocak Pazar Günü “Huysuz Fil Fiko” adlı ücretsiz çocuk oyunlarının her ikisi de saat:14.00’te Menteşe Belediyesi Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, belediye tiyatrosunun yarıyıl tatiline giren çocukların keyifli vakit geçirmeleri için iki farklı oyun sahneleyeceklerini belirterek, “Cuma günü son ders zilinin çalmasıyla birlikte 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bitiyor. Çocuklarımızda karne heyecanı başladı. Biz de onların bu heyecanlarına ortak oluyoruz. Sahneleyeceğimiz oyunlar ile amacımız öğrenci kardeşlerimizin yarıyıl tatillerini daha kaliteli ve keyifli geçirmelerini sağlamaktır.

Öğrenci kardeşlerimizin tiyatro oyunlarıyla yoğun geçen bir eğitim döneminin ardından biraz olsun streslerini atarak eğlenmelerini ve sosyalleşmelerini istiyoruz.” dedi.

Başkan Gümüş, belediye tiyatrosunun yetişkinlere ve çocuklara yönelik oyunlarına devam edeceğini belirterek; “Geleceğimiz olan çocuklarımız için çalışmaya, sosyal projeler üretmeye ve eğitimlerine imkânlarımız dâhinde destek olmaya devam edeceğiz. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum.” diye konuştu.