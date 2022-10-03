Geçtiğimiz sezon birçok kursiyere eğitim veren ve oyunlar sahneleyen Menteşe Belediye Tiyatrosunda, genç ve yetişkin gruplarına yönelik 2022-2023 kış dönemi kurs başvuruları başladı.

Geçtiğimiz sezon birçok kursiyere eğitim veren ve oyunlar sahneleyen Menteşe Belediye Tiyatrosunda, genç ve yetişkin gruplarına yönelik 2022-2023 kış dönemi kurs başvuruları başladı.

Yeni dönem kurslarında Menteşe Belediye Tiyatrosu bünyesindeki eğitmenler tarafından kursiyerlere; temel tiyatro (yetişkin), çocuklar için tiyatro, oyunculuk, sahne bilgisi eğitimlerinin yanında yenilikçi drama ve diksiyon olmak üzere 6 farklı dalda eğitim verilecek.

Tiyatro eğitimlerinin her yaştan bireyin gelişimine ve sosyalleşmesine katkı sağladığını ifade eden, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Belediye tiyatromuz yıl boyunca farklı mahallelerimizde oyunlar sergilerken, eğitimler vermeye de devam ediyor. Bu tür eğitimler bireylerin sosyalleşmelerine, gençlerin sahne sanatlarıyla tanışarak kişisel gelişmelerine olumlu katkı sağlıyor. Kültür ve Sanat kenti Menteşemizde halkımızın her kesimine hitap eden çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar Menteşe Belediye Tiyatrosu sosyal medya hesapları üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilecekleri gibi, Zihni Derin alışveriş merkezindeki Belediye tiyatrosuna da bireysel başvuru yapabilecekler.