Menteşe Belediye Tiyatrosu, yaz etkinlikleri çerçevesinde ‘Karya ve Dostları İş Başında’ isimli müzikal çocuk oyunu ile seyircisiyle buluşuyor. 10 Temmuz Pazartesi günü Bayır Mahallesi’nde başlayacak çocuk oyunları 9 Mahallede sahnelenecek.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, geçtiğimiz yıl yaz etkinliklerinde sahnelenen çocuk oyunlarına çocukların ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, “Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara yönelik etkinliklerimize başladık. Yaz kurslarımızın yanı sıra çocuklarımızı tiyatroyla da buluşturuyoruz. Geçtiğimiz yıl Menteşe Belediye Tiyatromuzun mahallelerde sergiledikleri oyunlara çocuklar ve aileleri yoğun ilgi göstermişlerdi. Bu yaz da Karya ve Dostları İş Başında adlı çocuk oyununu merkez mahallerin yanı sıra kırsal mahallelerimizdeki çocuklarımız için de sahneleyeceğiz. İlk oyunumuz 10 Temmuz Pazartesi günü Bayır Mahallesi’nde sahnelenecek. Tüm çocuklarımızı ve ailelerini oyunumuzu izlemeye davet ediyorum.” dedi.

Etkinlik Takvimi

“Karya ve Dostları İş Başında” oyunu 10 Temmuz Pazartesi Bayır Mahallesi’nde, 18 Temmuz Salı Kent Meydanı’nda, 24 Temmuz Pazartesi Yeşilyurt (Maşat) Mahallesinde, 27 Temmuz Perşembe Menteşe Evlerinde, 31 Temmuz Pazartesi Nazım Hikmet Parkında, 7 Ağustos Pazartesi TOKİ Konutlarında, 14 Ağustos Pazartesi Yeniköy (Cedit) Mahallesinde, 24 Ağustos Perşembe Düğerek Mahallesinde ve 28 Ağustos Pazartesi Kışla Parkında saat: 20.30’da sahnelenecek.