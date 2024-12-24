Menteşe Belediye Tiyatrosu ücretsiz tiyatro oyunları ve tiyatro kurslarıyla kentin kültür-sanat hayatına katkı sunmaya devam ediyor. Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından 2024 yılında sahnelenen 15 yetişkin, 19 çocuk oyunu yıl boyunca 30 bin izleyiciyle buluştu.

Menteşe Belediye tiyatrosu tarafından 2024 yılında toplam 34 oyun sahnelendi.

Yıl boyunca yetişkinlere yönelik sahnelenen Beyaz, Juliet and Romeo, Tom, Dick ve Harry, Ölüm ve Bakire ile Biz Size Hayranız oyunları izleyiciyle buluştu. Eyvah Kral Oldum, Lorenzo, Hayvanların Büyülü Dünyası, Boni- Coni - Koni ve Oyuncaklar Dünyası adlı çocuk oyunları ise hem kent merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki çocukların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yine yetişkinlere yönelik hazırlanan Ödenmeyecek! Ödemiyoruz! adlı tiyatro oyunu ise geçtiğimiz gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatro severlerle buluştu.

350 kişiye drama ve tiyatro eğitimi verildi

Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından gençlerin ve çocukların tiyatroya ve sanata olan ilgilerini artırmak amacıyla verilen ücretsiz kurslar ise yoğun ilgi görüyor. Kurslarda 6 -8 yaş arası 220 öğrenciye yenilikçi drama ve tiyatro eğitimi verilirken, 18 yaş üzeri yetişkinlere ve üniversite öğrencisi 130 kursiyere de temel tiyatro eğitimi verildi. Kurslarla birlikte sanat hayatına ilk adımını atan çocuklar ve gençler, eğitimlerini tamamladıktan sonra yılsonu gösterileri ile sahne heyecanını deneyimlediler.

Başkan Köksal; “Gelecek kuşaklarımız, sanatla topluma ışık olacaktır”

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal tiyatronun en eski sanat dallarından biri olduğuna dikkat çekerek, “Menteşe Belediyesi olarak sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve daha birçok alanda kurslar, etkinlikler ve festivaller düzenliyoruz. Amacımız gündelik hayatın dışında Menteşelilerin kendi ilgi duyduğu alanlarda da aktif olmasını sağlamak. Özellikle gençlere ve çocuklara yönelik kurslarımızın onlara farklı bakış açısı kazandırdığına inanıyoruz. Açtığımız tiyatro kurslarıyla yeteneğini keşfeden, kendini daha iyi ifade edebilen ve özgüvenli nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Menteşe Belediye Tiyatromuz bu alanda kentin kültür ve sanat hayatına önemli bir katkı sağlıyor. Sanatın ve sanatçılarımızın hak ettiği değeri gördüğü bir Türkiye’ye elbet ulaşacağız. Gelecek kuşaklarımız, sanatla topluma ışık olacaktır. Tiyatroya ilgi duyan tüm gençlerimizin Menteşe Belediye Tiyatrosu kurslarına katılmalarını bekliyoruz” dedi.