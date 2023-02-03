Menteşe Belediye Tiyatrosu, Ege Tiyatrolar Birliği’ne üye oldu. Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler imzasıyla yapılan açıklamada “Türkiye’nin en önemli tiyatro bileşeni olan ‘Ege Tiyatrolar Birliği’nin 63. üyesi bölgede yaptığı değerli işlerle adından sıkça bahsettiren ‘Menteşe Belediye Tiyatrosu’ olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu, Ege Tiyatrolar Birliği’ne üye oldu. Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler imzasıyla yapılan açıklamada “Türkiye’nin en önemli tiyatro bileşeni olan ‘Ege Tiyatrolar Birliği’nin 63. üyesi bölgede yaptığı değerli işlerle adından sıkça bahsettiren ‘Menteşe Belediye Tiyatrosu’ olmuştur” ifadelerine yer verildi.

Menteşe Belediye Tiyatrosu geçtiğimiz haftalarda Uşak’ta yapılan 11. Ege Tiyatrolar Buluşmasında alınan karar ile Ege Tiyatrolar Birliği üyesi oldu. Ege Tiyatrolar Birliği Başkanı Metin Güler imzasıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “10 il 30 ilçeden 62 üyesi ile Türkiye’nin en önemli tiyatro bileşeni olan ‘Ege Tiyatrolar Birliği’nin 63. üyesi bölgede yaptığı değerli işlerle adından sıkça bahsettiren ‘Menteşe Belediye Tiyatrosu’ olmuştur. Tiyatroya olan değerli katkılarınızı önemsiyoruz”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2019 yılında kurulan ‘Menteşe Belediye Tiyatrosu’nun kısa zamanda çok önemli mesafeler kat ettiğini belirterek şunları söyledi: “Uygarlık tarihinin en eski sanat dallarından biri olan tiyatro, aynı zamanda sahne sanatlarının da en eskisidir. İnsanlık tarihinin kültürel yapısına çok önemli katkılar koyan tiyatro sanatına biz de katkı sağlamak adına 2019 yılında ‘Menteşe Belediye Tiyatromuzu kurmuş, o günden bu zamana kadar 100’ün üzerinde oyun sahnelemiştik. Kısa zamanda halkımızın beğenisini kazanan, salonlarımızın dolduğu tiyatro gösterilerimiz, Türkiye’nin en önemli tiyatro bileşeni olan ‘Ege Tiyatrolar Birliği’nin de dikkatini çekmiş ve belediyemiz tiyatrosu birliğin 63. üyesi olmuştur. Menteşe Belediye Tiyatrosu’nun birliğin üyesi olması bizim için de çok anlamlı ve değerli. Tiyatro eserlerinin sahnelenmesinde bizleri yalnız bırakmayan ve salonları her zaman dolduran hemşehrilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Menteşe Belediye Tiyatrosu ile çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin tiyatroyla olan ilgilerini arttıracak, ücretsiz sahnelenen oyunlarımız ile tiyatro sanatının gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Ege Tiyatrolar Birliği; Ege bölgesinde tiyatro yapan sanat dernekleri, halk eğitim ve gençlik merkezleri tiyatroları, belediye ve şehir tiyatroları ile özel tiyatrolardan oluşan bu birlik, 2014 yılında Metin Güler’in öncülüğünde kuruldu. Birlikte Ege Bölgesi ve Ege Denizine kıyısı olan tiyatro ekipleri bulunuyor.