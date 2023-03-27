Menteşe Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen “Prensesin Tacı” adlı çocuk oyunu Menteşe Belediyesi Zeybek Sineması Ahmet Zeybek Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyircisiyle buluştu. Geçtiğimiz hafta depremzede çocuklar için sahnelenen oyun bu hafta sonu ise tüm Menteşeli çocuklar için sahneye kondu. Tiyatro oyunundaki birbirinden eğlenceli prenses, kabuklu, bonbon ve dedektif karakterler çocukların büyük beğenisini topladı.

Tiyatro oyununu çocuklarla birlikte izleyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geçtiğimiz hafta deprem bölgesinden gelen depremzede çocuklarımız ve aileleri için perdelerimizi açmış, 200 depremzede vatandaşımız çocuklarıyla birlikte oyunu beğenerek izlemişlerdi. Bu hafta sonu da 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle perdelerimizi Menteşemizdeki çocuklarımız için açtık. Çocuklarımız oyuna yoğun ilgi gösterdiler ve kahkahalar eşliğinde izlediler. Menteşe Belediyesi olarak amacımız çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra sanatla iç içe olmaları ve sosyal hayatta daha aktif rol almaları. Bu çerçevede çocuklarımıza yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Menteşe Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Prensesin Tacı” adlı oyunu izlemeye gelen çocuklarımıza ve ailelerine teşekkür ediyor, 27 Mart Dünya Tiyatro Gününü kutluyorum.” dedi.

Oyun sonrasında çocuklar prenses, kabuklu, bonbon ve dedektif karakterleri ile birlikte dans ederek fotoğraf çekildiler.