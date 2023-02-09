Menteşe Belediyesi tarafından, deprem bölgesi için yola çıkan 9 kişilik personel 1 iş makinası,1 tır, 1 cenaze yıkama ve nakil aracı, 1 adet arazöz, 1 adet 4x4 öncü araç ile birlikte 4 kamyon yardım malzemesi Hatay’a ulaştı. Teknik ekip ve iş makinaları deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından, deprem bölgesi için yola çıkan 9 kişilik personel 1 iş makinası,1 tır, 1 cenaze yıkama ve nakil aracı, 1 adet arazöz, 1 adet 4x4 öncü araç ile birlikte 4 kamyon yardım malzemesi Hatay’a ulaştı. Teknik ekip ve iş makinaları deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarına katıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ile ilgili yaptığı açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilimizi etkileyen depremin acısını tarif etmek çok zor. Personelimiz birlik ve beraberlik içerisinde bölgedeki ekiplerle birlikte koordineli olarak çalışıyor. Bölgeden aldığımız bilgilere göre ekiplerimiz Hatay’da enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Yardım malzemelerimiz ise depremzedelere ulaştırılıyor. Deprem bölgesinde canla başla çalışan tüm ekiplere kolaylıklar diliyorum. Umarım güzel haberler alırız. Bu büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağız” dedi.