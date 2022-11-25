Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından Sınırsızlık Meydanında kurulan stantları ziyaret ederek kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından Sınırsızlık Meydanında kurulan stantları ziyaret ederek kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Menteşe Belediyesi tarafından kurulan standı ziyaret eden Başkan Gümüş, Sınırsızlık Meydanında kurulan diğer kurumların stantlarını da ziyaret etti.

Başkan Gümüş, standı ziyaret eden kadınlara yönelik hazırlanan bilgilendirici broşürlerden dağıtarak, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Sınırsızlık Meydanında kurduğumuz stantlarımızı ziyaret ederek, gün nedeniyle hazırlanan bilgilendirici broşürlerimizi dağıttık. Menteşe Belediyesi olarak Kadın Danışma Merkezimizle her türlü şiddete uğrayan tüm kadınların her zaman yanındayız” dedi.