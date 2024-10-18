Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Gülsün Özbay, doğal bir süreç olan menopozun düzenli doktor kontrolü ve sağlıklı bir yaşam tarzı ile rahat atlatılabileceğini söyledi.

Menopoz, kadınlarda 45-55 yaş arasında adet döngüsünün kalıcı olarak sona ermesi ile başlayan doğal bir süreç olarak nitelendiriliyor. Medicana Sağlık Grubu doktorlarından Opr. Dr. Gülsün Özbay, kadınlarda birçok sıkıntıya yol açan menopozun etkilerinin ortadan kalkması için dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalarda bulundu.

“Düzenli doktor kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı, menopozu rahat atlatmaya yardımcı olur”

Menopozun kadın bedeninde önemli değişikliklere yol açtığını ve sıcak basması, uyku problemleri, ruh hali dalgalanmaları gibi belirtilerin sık görüldüğünü belirten Medicana International Samsun Hastanesi’nden Opr. Dr. Gülsün Özbay, “Menopoz, her kadının yaşadığı bir süreçtir ancak her kadında farklı belirtilerle ortaya çıkabilir. Düzenli doktor kontrolleri ve sağlıklı bir yaşam tarzı bu dönemi daha rahat atlatmaya yardımcı olur. Menopoz sadece hormonal değişikliklerle sınırlı değildir, vücudun genel sağlığı üzerinde de etkiler oluşturur. Bu dönemde düzenli kemik yoğunluğu ölçümleri, kalp sağlığı taramaları ve diğer tıbbi kontroller ihmal edilmemelidir” dedi.

Yaşam tarzı değişiklikleri ve diğer tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Opr. Dr. Özbay, “Sigara ve alkolden uzak durmak, yeterli kalsiyum ve D vitamini almak menopoz döneminde sağlık için önemlidir. Menopoz, bazı kadınlarda günlük yaşamı zorlaştırabilecek düzeyde semptomlara neden olabilir. Bu durumlarda hormon tedavisi ve diğer medikal yaklaşımlar da değerlendirilebilir. Ancak her kadının tedavi süreci de bireysel olarak ele alınması gerekir” diye konuştu.