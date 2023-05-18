Menisküs ameliyatlarının büyük çoğunluğunun artroskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığını belirten Medicana International Ankara Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, “Operasyon yaklaşık 15-20 dakika sürüyor. 3-4 saatlik gözlem sonrasında hasta taburcu ediliyor” dedi.

Dizde, kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında bir yastık görevi gören C şeklinde iki kıkırdak parçası bulunuyor. Bu kıkırdak parçalarına menisküs adı veriliyor. Menisküs, sürekli hareket eden kemikleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı koruyor. Menisküs yırtığı dizde en sık meydana gelen yaralanmalar arasında yer alıyor. Menisküs yırtığı yalnızca 15-20 dakikalık bir operasyonla tedavi edilebiliyor.

Artroskopik cerrahi yöntemi

Menisküs yırtığı tanısı için hastanın yakınması ile fizik muayenesinin çok önemli olduğunu ve MRI tetkikinin kullanıldığını belirten Dr. Umut Bektaş, günümüzde menisküs ameliyatlarının büyük çoğunluğunun artroskopik cerrahi yöntemiyle yapıldığını belirterek, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Artroskopik cerrahi, genel ya da bölgesel anestezi altında ve genel olarak turnike kullanılarak gerçekleştiriliyor. Ancak yaklaşık 25 yıldır turnike uygulamadan

menisküs cerrahisini gerçekleştirmekteyim. Artroskopi sırasında eklem içi tüm yapılar kontrol ediliyor. Menisküs yırtığının onarıma uygun olmadığı durumlarda ise

menisküsün yırtık kısmı, özel aletler yardımıyla çıkarılıyor.”

Operasyonun yaklaşık 15-20 dakika sürdüğünü belirten Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, iyileşme sürecini de anlattı. Ameliyatın ardından hastanın dizine basit elastik bandaj sarılmasının yeterli olduğunu belirten Bektaş, yaklaşık 3-4 saatlik bir gözlem sonrasında hastanın taburcu edildiğini ifade etti.

Başarılı futbolcuya menisküs operasyonu

Dr. Öğr. Üyesi Umut Bektaş, Gençlerbirliği’nde forma giyen Ahmet Cevat Varol’un da Medicana International Ankara Hastanesi’nde başarılı bir menisküs operasyonu geçirdiğini anlattı. Varol’un operasyonun hemen ardından basit egzersizlerle rehabilitasyon sürecine başladığını anlatan Bektaş, “Koltuk değneği gibi herhangi bir yardımcı destek, yürüme aracına ihtiyaç duyulmadı. Hastamız belli aralıklara kontrole gelecek. Yaklaşık 10 gün sonra düz koşulara başlaması, 3 haftayı doldurduğunda da toplu antrenmanlara başlaması öngörülüyor” ifadelerini kullandı.