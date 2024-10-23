Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü’nde açılan diksiyon kursu ile öğrenciler, Türkçeyi doğru kullanarak etkili iletişim becerilerini geliştirecekler.

Erzincan Gençlik ve spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Mengücek Gazi Yurt Müdürlüğü, öğrencilerin sosyal yaşamda kendilerini daha iyi ifade etmeleri ve Türkçeyi doğru bir şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla bir diksiyon kursu başlattı.

Bu kurs ile öğrenciler, etkili iletişim becerilerini geliştirerek daha sağlıklı ilişkiler kurabilecekler. Kurs kapsamında, diyafram kullanımından Türkçenin temel prensiplerine kadar dilin doğru ve etkin kullanımıyla ilgili çeşitli konular ele alınacak.

Diksiyon kursuna katılan öğrenciler, konuşma tarzlarını güzelleştirip kelime dağarcıklarını geliştirirken, kendilerine olan güvenlerinin artmasıyla birlikte özgüvenli bir şekilde kendilerini ifade etme becerilerini de artıracaklar. Bu beceriler, hem akademik hayatlarında hem de sosyal yaşamlarında onlara önemli avantajlar sağlayacak.