Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni hizmet binası açılış için gün sayıyor.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile birlikte açılması beklenen yeni hizmet binası ile ilgili basın açıklamasında bulundu.

Yeni hizmet binasının 17 Mart’ta açılışının yapılacağını belirten Tekin, 29 Mart’ta taşınma işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni hizmet binasının tam kapasite hizmete gireceğini duyurdu.

Tekin, yeni hizmet binasıyla birlikte Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ‘nin 750 yatak kapasitesiyle bölgenin en büyük sağlık kuruluşlarından biri olacağını kaydetti.