Bolu’da sağanak nedeniyle Mengen-Pazarköy karayolunun 14’üncü kilometresi trafiğe kapatıldı.

Bolu’da gün boyu etkili olan sağanak nedeniyle şehrin ve ilçelerin birçok noktasında su baskınları meydana geldi. Etkili olan sağanak sebebiyle Mengen ilçesinde dereler taştı. Derelerin taşması neticesinde suyla kaplanan Mengen-Pazarköy karayolunun 14’üncü kilometresi trafiğe kapatıldı. Bölgede etkisini derinden hissettiren dere taşkınları vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bolu Valisi Erkan Kılıç da Mengen ilçesine giderek, Mengen-Eskipazar yolu 14. kilometresinde, Mengen Çayı, Çayoba ve Çukurca köyü, Ağacalar köyü Saray Mahallesi, Gökçesu beldesi ile Yörükler, Gökçesu, Alibeyler Köprüsü’nde yürütülen çalışmaları inceledi.

Ekiplerin bölgede temizlik çalışmaları sürüyor.