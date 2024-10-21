Batman’da bir anlık dalgınlıkla menfeze düşen 38 yaşındaki şahıs, 1 saatlik çalışmanın ardından sedye ile çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Akça köyü mevkiinde yaşandı. Ömer Yılmaz, arkadaşları ile yürüyüşe çıktığı esnada bir anlık dalgınlık sonucu menfez çukuruna düştü. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yılmaz, itfaiye erlerinin 1 saatlik çalışmasının ardından sedye ile çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.