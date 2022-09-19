TFF 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu, Bayburt İl Özel İdare ve son olarak İnegölspor’u 2-1’lik skorlarla mağlup eden Menemen FK, 3 yıl aradan sonra yeniden lider olmanın mutluluğunu yaşıyor.

TFF 2. Lig’de Tarsus İdman Yurdu, Bayburt İl Özel İdare ve son olarak İnegölspor’u 2-1’lik skorlarla mağlup eden Menemen FK, 3 yıl aradan sonra yeniden lider olmanın mutluluğunu yaşıyor.

En son 2018-2019 sezonunda 4 Mayıs 2019’da lider olarak Spor Toto 1. Lig’e yükselen Menemen FK, o tarihten sonra bir daha zirvede yer alamadı. Özden Töraydın yönetimindeki takım, bu sezon ise ligde 5 maçta kazandığı 12 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.

Ligde her geçen haftanın daha da zorlu olacağını belirten Töraydın, “Önümüzdeki günlerde rakiplerin gücüne farklı ve ağır iklim koşulları da eklenecek. İlk 5 haftayı hedeflediğimiz noktada bitirdik. Ancak bunun devamını getirmeli ve gerçek hedefimize doğru adım adım ilerlemeliyiz. Şu anda sergilediğimiz futboldan memnunum. Özellikle İnegölspor maçının ilk yarısında çok etkili oynadık. Yolumuza bu şekilde devam etmeli ve her engeli birer birer aşmalıyız” diye konuştu.