Menemen’de yarın açılışı yapılacak Türkiye’nin en büyük uluslararası tarım ve hayvancılık fuarından biri olan AGROEXPO’da, Menemen Belediyesine bağlı 20 kişilik zeybek ekibi gösteri yapacak, çömlek ustaları da tezgah başında hünerlerini sergileyecek, çömleği anlatacak.

Menemen’de yarın açılışı yapılacak Türkiye’nin en büyük uluslararası tarım ve hayvancılık fuarından biri olan AGROEXPO’da, Menemen Belediyesine bağlı 20 kişilik zeybek ekibi gösteri yapacak, çömlek ustaları da tezgah başında hünerlerini sergileyecek, çömleği anlatacak.

Menemen Belediyesi, 1-5 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na damga vurmaya hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin de katılması beklenen fuarın açılış töreni sırasında Menemen Belediyesi Zeybek Ekibi, 20 kişilik ekiple zeybek oynayacak. Menemen Belediyesi standında ilçenin tarımsal değerleri ve ürünleri tanıtılacak. Menemen Ticaret Odası, Menemen Ziraat Odası, Menemen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi de Menemen Belediyesi Standı’ndaki yerini alacak. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneği de fuar boyunca katılımcılara çömlek gösterisi sunacak.

“Menemen’in geleceğini konuşacağız”

Fuarın en renkli standı olacaklarını dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Biliyorsunuz bir tarım kenti olan Menemenimiz, birçok önemli tarımsal ürünü yetiştiriyor. Menemen Belediyesi olarak AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı’nda kuracağımız standımızda, tarım zenginliklerimizi misafirlerimize anlatacağız. Hayata geçirdiğimiz ve de geçireceğimiz önemli projelerimizi de tanıtma imkânı bulacağız” dedi.

“Misafirlerimizi bekliyoruz”

Menemen dayanışmasını ve farkını göstermek için de hep birlikte aynı stant içerisinde bir arada olacaklarını sözlerine ekleyen Pehlivan, “Menemen Ticaret Odamız, Menemen Ziraat Odamız ve Menemen Tarımsal Kooperatifimizle aynı yerde olacağız. Hep birlikte bir tarım kenti olan Menemenimizde, hayata geçirdiğimiz ve de geçireceğimiz önemli projelerimizi katılımcılara anlatacağız. Ayrıca Menemen Çömlekçiler Derneğimizin kıymetli ustaları 5 gün boyunca Menemen Belediyesi standına gelen misafirlerimize çömlek gösterisi sunacak. Belediye personellerimiz de kendilerine ziyaret eden misafirlerine yoğurt ikram edecek. Ben şimdiden ilçemizin tanıtımına önemli etkisinin olacağına inandığım fuarın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Misafirlerimizi Menemen’in özel standına bekliyorum” diye konuştu.