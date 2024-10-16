Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu’nun minik öğrencileri, ovayı beyaza boyayan pamuk tarlalarına girerek hasat mutluluğuna ortak oldu pamuk topladı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Çiftçi bir ailenin evladı olarak, miniklerimizin tarlaya, toprağa aşina olarak büyümesini çok önemsiyorum. Kent hayatının her geçen gün daha da geliştiği Menemen’imizde tarıma da sahip çıkmayı, evlatlarımızı tarımla buluşturmayı, onlara toprağın önemini ve bereketini anlatmayı sürdüreceğiz." dedi.

Üzümden çileğe, ıspanaktan incire, domatesten buğday ve ayçiçeğine kadar geniş bir tarım çeşitliliğine sahip olan Menemen’de pamuk hasadı bereketi yaşanıyor. Ovayı beyaza boyayan pamuk tarlalarında başlayan hasat bereketine, Menemenli minikler de ortak oldu. Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu’nda eğitim gören minikler, öğretmenleri gözetiminde pamuk tarlasına giderek, pamuk topladı. Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ile bir arada gerçekleştirilen hasatta, Menemenli çocuklar hem pamuk toplamayı öğrendi, hem de pamuğun yetişme sürecine dair bilgi edindi.

Ekolojik tarım dersi görüyorlar

Menemen Belediyesi Ulukent Anaokulu’nun öğrencilerinin tarım ve toprakla buluşmasında pamuk hasadı bir ilk değil. Anaokulunda ekolojik tarım dersi gören öğrenciler, okulun bahçesinde kurulan ekolojik bahçede de, öğretmenleriyle birlikte domates, patlıcan gibi ürünleri yetiştirerek toprağın nimetlerini elde etmeyi öğreniyor.

"Menemenli çocuklar, toprağı tanıyarak büyüyor"

Miniklerin pamuk hasadına katılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "İlçemiz her geçen gün çağın şartları gereği kentleşmede önemli adımlar atıyor. Bu süreçte kentleşme ne kadar önemliyse, evlatlarımızın topraktan kopmaması da o kadar önemli. Miniklerimizin yaşamın en önemli kaynaklarından olan tarımsal üretime yabancılaşmaması adına anaokulumuzda tarımı bir ders olarak veriyoruz, çocuklarımızı hasat bereketine dahil ederek, en temel üretimi yerinde görmelerini sağlıyoruz. Çiftçi bir ailenin evladı olarak miniklerimizin tarıma aşina büyümesini çok önemsiyorum. Kent hayatının her geçen gün daha da geliştiği Menemen’imizde tarıma da sahip çıkmayı, evlatlarımızı tarımla buluşturmayı, onlara toprağın önemini ve bereketini anlatmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.