Menemen Belediyesi tarafından ücretsiz olarak vatandaşlara sunulan kültür ve spor kurslarından olan pilates, Menemenli hanımları buluşturuyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Hem kadınlarımız hem de gençlerimiz ve çocuklarımız için spordan kültürel alana kadar çok sayıda kursumuz mevcut. 7’den 77’ye herkes için belediyecilik anlayışı ile çalışıyoruz" dedi.

Menemen Belediyesi’nin ekipmanlardan antrenman tişörtlerine kadar ücretsiz olarak sunduğu pilates kursu, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Yaklaşık bine yakın kadının katıldığı kursta, her yaştan kadın hem spor yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Hem formunu koruyup hem de kaslarını güçlendiren kadınlar, yeni dostluklar da kurarak fiziksel ve ruhsal sağlıklarını koruma şansı buluyor. Pilates kursuna olan yoğun ilgiyi değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen Belediyesi olarak kadınlarımızın ve gençlerimizin gerek spor, gerekse de kültürel kurslarla fiziksel ve mental gelişimine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Bu amaçla kurslarımızı da, kurslarımızda gerekli ekipmanları da hemşehrilerimize tamamen ücretsiz olarak sunuyoruz. Sağlıklı ve mutlu kentlerin, sağlıklı yaşamlardan geçtiğinin bilinciyle, Menemen’imizde buna katkı sunmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Kaliteli eğitimci kadromuzla, nezih bir ortamla hijyenik şartlardaki kurslarımıza hemşehrilerimizi bekliyoruz. Onların kişisel gelişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Kursun evi gibi olduğunu söyleyen 32 yaşındaki Duygu Arslan, "Normalde benim bir tane evim vardı ama artık burası ikinci evim gibi. Burada kendimi buldum ben. Değiştiğimi fark ettim. Kıyafetlere artık daha rahat girebiliyorum. Kendimi daha huzurlu hissediyorum, yürümeyi seviyorum. Ayakkabılarımı rahat bağlayabiliyorum. Eskiden çocuklarımdan kaçardım ama artık hareketli ve sporcu bir anneyim. Ücretsiz olduğu için çocuklarım da ben de buradan yararlanıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

72 yaşındaki Şemsi Kürsü, "Gençler ’Seni örnek alıyoruz teyze’ diyorlar bana. Bütün teyzelerin buraya koşup koşup gelmesini istiyorum. Ne bel ağrım kaldı ne de bacak ağrım. Estetik olduğumu ve yaşımın daha aşağıya çekildiğini hissediyorum. Bunu düşünen ve hayata geçiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

65 yaşındaki Neslihan Mayatürk ise "Ayakkabı bağcığımı eşim bağlıyordu. Şimdi kendim bağlıyorum. Benim amacım yaş aldıkça kimseye muhtaç olmadan hareketleri rahatça yapıp kendimi idare ettirmek" şeklinde konuştu.