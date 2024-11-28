Çömlekçiliğin binlerce yıllık merkezi Menemen’de dünya şampiyonu çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’nü aldı. Usta çömlekçiye ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Dünya şampiyonluğu sonrasında bu kez de UNESCO’dan ödül alan ustamızla gurur duyuyoruz.” dedi.

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Menemen Çömlek Festivali ile dünya çapında tanınmışlığını pekiştirilen Menemen çömlekçiliği, başarılı ustalarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce 2019 yılında İtalya’da düzenlenen yarışmada dünya şampiyonu olan çömlek ustası Ahmet Taşhomcu, UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Ödülü’ne layık görüldü.

“Emeklerimizin karşılığını almak büyük bir onur”

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen ödül töreninde Taşhomcu’ya ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Menemen için büyük bir gurur vesilesi olan törende Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Sadık Doğruer de, Taşhomcu’yu yalnız bırakmadı. Ödülünü Menemen çömlekçiliği adına aldığını söyleyen Taşhomcu, “İlçemize uluslararası bir ödül kazandırmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Yıllardır verdiğimiz emeklerin karşılığını almak büyük bir onur. Çömlekçiliğimizin yaşatılması ve uluslararası bir marka haline gelmesi için bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyip yanımızda olan Menemen Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan başta olmak üzere bugünlere gelmemizde emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hep birlikte bayrağı daha da ileriye taşıyacağız.” dedi.

Pehlivan: "Çömleğimiz de ustalarımız da dünya markası"

Ödül töreni sonrasında konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, başarısından dolayı Taşhomcu’yu tebrik etti. Pehlivan, “Menemen çömlekçiliği, hünerli ellere sahip ustalarımızın elinde her geçen gün hak ettiği yere doğru ilerliyor. Ahmet Taşhomcu ustamız da gerek dünya çapında kazandığı ödüller, gerekse de Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı olarak yaptığı çalışmalarla, bu sürece çok büyük katkı koymuş bir isim. Menemen Belediyesi olarak başta çömlekçilik olmak üzere değerlerimize sahip çıkmak ve marka haline getirmek için yoğun bir mücadele veriyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında 18 ülkenin katılımıyla ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin üçüncüsünü bu yıl tam 39 ülkeyle yaptık. Menemen çömlekçiliği, dünya çömlekçiliğinin merkezi olmak için tüm koşulları karşılayan büyük bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli başarıya ulaştırmak için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya devam edeceğiz. UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi ödülü, Ahmet Taşhomcu ustamıza, Menemen çömlekçiliğine ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.