Menemen Belediyesi, 8 bin 500 metrekarelik alanda doğa dostu olacak kütüphanenin yapımına başladı.

Menemen Belediyesi, bölgenin en özellikli ve en büyük kütüphanesi için sahaya indi. Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, inşaat alanında özellikli bir yaşam alanı planladıklarını belirterek, "Cumhuriyet’imizin 100’üncü yılında ’Hayatta en hakiki mürşit ilimdir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde 8 bin 500 metrekarelik alanda doğa dostu olacak kütüphanemizin yapımına Ulukent’te başladık. Enerjisini güneş panellerinden karşılayacak olan ve ’engelsiz’ olarak planladığımız kütüphanemiz, atölyeleri, oyun alanları ve kafeteryası ile modern bir yaşam kompleksi olacak. Yerleşkemiz içerisinde yarım asırlık bir ağacımızı da kesmeden projemize dâhil ettik. Bölgede örnek bir projeyi Menemen’e kazandırmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bölgemize, İzmir’e, Menemenimize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Geleceğin doğa dostu kütüphanesi"

Ülkenin ve insanlığın gelişimi için ilmin önemine dikkat çeken Pehlivan, “Kütüphanemiz evlatlarımıza, gençlerimize, yetişkinlerimize yani tüm yaş gruplarına hitap edecek. Yer altı otoparkı, bodrum, zemin ve artı 3 kattan, çift kule olarak inşa edilecek olan binamızın çatısında da ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak güneş enerji panelleri de yer alacak. Yenilenebilir enerjiyi kullanarak tüm bölgeye örnek olacak binamızın projesini, doğayı korumanın önemini vurgulamak için değiştirdiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Kütüphane yerleşkemizi ağacımızın etrafına inşa ederek bina içinde muhafaza edeceğimiz ağacımızın yeni nesillerin büyümesine ve yetişmesine tanık olarak doğanın önemini vurgulamasını da sağlamış olacağız” diye konuştu.

"Her yaş grubuna uygun"

Kütüphanenin birçok özelliği bir arada taşıdığını açıklayan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, projenin başından beri “engelsiz” olarak tasarlandığını bildirdi. Modern kompleksin içerisinde engelli vatandaşların erişimini kolaylaştırmak için tüm engellerin ortadan kaldırıldığını sözlerine ekleyen Pehlivan, şöyle devam etti:

“Farklı yaş gruplarına ait okuma salonları (3-6, 6-9, 9-12 ve 12 yaş üstü) fuaye ve sergi alanı, sessiz okuma salonu, çok amaçlı konferans salonu, grup ve bireysel çalışma odaları, multimedya, oyun salonu, cep sinema, araştırma salonu bulunacak. Matematik, seramik, VR ve marker atölyeleri de kütüphanemiz içerisindeki yerini alacak. Kompleks modern mimarisi ile bölgenin en iyisi olacak.”

"Ücretsiz çay ve kek ikramı olacak"

Kütüphanenin içerisinde çalışma aralarında vatandaşların molalarını da geçirebileceği bir kafeteryanın yer alacağını belirten Pehlivan, açıklamasını şöyle tamamladı:

“Hemşehrilerimize ücretsiz olarak çay ve kek ikramı da yapacağız. Bunu da müjdeliyorum. Ulukent’te yeni bir cazibe merkezi olacak yapının çevre trafiğini de olumsuz etkilememesi için yer altı otoparkı da planladık. Çünkü, Menemen ve hemşehrilerimiz her şeyin en iyisine layık. Bu nezih ilim merkezimizi Cumhuriyet’imizin 100. yılında bölgemize kazandırmanın haklı gururu içerisindeyiz. Geleceğimiz olan evlatlarımız ve gençlerimiz için ne yapsak az. Yaptığımız çalışmalar ile Menemen’in çehresini geliştirerek güzelleştirerek değiştirmeye devam ediyoruz.”