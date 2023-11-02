Menemen Belediyesi, Halil Alkaya Pazar Yerinin üst katına fitness salonu kazandırıyor. Tesisi önümüzdeki ocak ayı içerisinde açmayı planladıklarını ifade eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Spor; sadece fiziksel sağlık açısından fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda öz güven ve disiplin duygusunu da geliştirir. Bu açıdan 2 bin metrekare alanda içinde; vücut geliştirme alanları, saunaları, basketbol ve voleybol sahaları gibi alanlar bulacak dev tesisimiz şimdiden Menemen’imize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Menemen’e Türkiye’nin en büyük tematik çocuk köyü, bölgenin en büyük kütüphaneleri, açık ve kapalı havuzları gibi birçok vizyon projenin kazandırılması için çalışmalara başlayıp inşaatları sürdüren Menemen Belediyesi, şimdi de bölgenin en büyük fitness center kapalı spor salonunu kazandırıyor. Halil Alkaya Pazar Yerinin üst katında inşası başlanan fitness center, Menemen’de spor alanında önemli bir eksikliği giderecek.

Ocak sonunda hizmete açılacak

2 bin metrekare olacak tesis içerisinde; basketbol ve voleybol sahası, fitness ve spinning odaları, vücut geliştirme alanı, koşu pisti, kafeterya ile vitamin bar, doktor odası ve sauna odaları bulunacak. İhalesini gerçekleştirilen ve inşaat çalışmaları devam eden tesisin, 2024’ün ocak ayı sonu gibi Menemenlilerin hizmetine sunulması planlanıyor.

Cumhuriyetin 100. yılında yaptıkları yatırımlarda, önemli bir payı sportif alanlara ayırdıklarını ifade eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “İlçemizdeki vatandaşlarımızın sağlığını ve refahını artırmak, onlara daha fazla spor yapma fırsatı sunmak, gençlerimizi ve yetişkinlerimizi de daha sağlıklı yaşam biçimlerine teşvik etmek istiyoruz. Bu amacımız doğrultusunda fitness center projemizi hayata geçiriyoruz. Tüm hızıyla devam eden bölgenin en büyüğü olacak fitness center kapalı spor salonumuzun, şimdiden Menemen’imize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.