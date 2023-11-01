Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Menemen ve İzmir trafiğini de büyük ölçüde rahatlatacak projesi için imzaların atıldığını açıkladı. Menemen trafiğinin en büyük problemlerinden olan Çanakkale Caddesi’ndeki transit geçiş sorununun tarihe karışacağını ve Menemen’in ulaşımında altın bir sayfa açılacağını kaydeden Pehlivan, "’Kronikleşmiş sorunlar, bir kentin kaderi olamaz’ dedik ve göreve başladığımızda söz verdik. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapacağımız battı-çıktı için 4 aylık bir süre öngörüyoruz" dedi.

İzmir ve Menemen trafiği, battı-çıktı ile rahatlayacak. Menemen trafiğinde uzun yıllardır kangren haline gelmiş olan; aksamalara, kazalara kadar birçok probleme yol açan Çanakkale Asfaltı üzerindeki Otogar Kavşağı olarak da bilinen alan, artık güvenli bir sürüşle anılacak. Battı-çıktı üstünde yer alacak kavşak noktasında, Menemen’e yakışır ay yıldızlı bir peyzaj çalışması yapılacak.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın, sözünü verdikten sonra hızla projelendirdiği battı-çıktı projesi için uzun ve titiz çalışmaların ardından imzalar atıldı. Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli ile proje için ilk kazmanın vurulması adına imzasını atan Pehlivan, "Menemen’imizde kuzey ilçelerle merkez ilçeleri buluşturan Çanakkale asfaltı çok yoğun bir trafik barındırıyordu. Bu bölgemizde günde 65 bine varan araç trafiğimiz yeraltına alınınca, Menemen merkezindeki hemşehrilerimizin hayatları ve günlük rutin yolculuğu rahatlayacak. Çalışmaları Menemen Belediyesi olarak öz kaynaklarımızla yapacağız" dedi.

Hızla tamamlanması için 7/24 çalışılacak

Uzunluğu 460 metre öngörülen ve iki geliş, iki gidiş şeklinde toplam dört şeritten oluşacak olan proje için Menemenlilere seslenen Pehlivan, "Yaz turizminin trafiğini de göz önünde bulundurarak, yoğunluğun kent içine olumsuz yansımasını engellemek adına bu ay ilk kazmayı vuracağız. Şubat ayında tamamlayacağız. Mesai arkadaşlarımızın büyük özverisiyle 7/24 esasıyla yapacağımız çalışmalar süresince hemşehrilerimize vereceğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı şimdiden aflarına sığınıyorum. Tepki ve eleştiri risklerini göze alarak, saygıyla karşılayarak göğüsleyeceğimiz ve neşter vuracağımız bu sorunumuzu tarihin tozlu raflarına kaldırdığımızda, Menemen’imize unutulmaz bir eser daha kazandırmış olacağız. Birkaç ay yorulacağız fakat sonrasında kesintisiz bir Menemen trafiğiyle, hep birlikte rahatlayacağız" dedi.