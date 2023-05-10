Menemen Belediyesi, üniversite kazanan ve üniversiteden mezun olan öğrencilere 5’er bin lira başarı ödülü verecek. Başkan Pehlivan “Aldığımız karar tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Menemen Belediyesi Mayıs ayı Meclis Toplantısı 2’nci oturumu Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda komisyonlarda görüşülen Menemen’deki öğrencilere verilecek nakdi yardım konusu damga vurdu.

Menemen Belediyesi Mayıs ayı ilk oturumdan komisyonlara sevk edilen, ‘2023 yılında yapılacak üniversite giriş sınavında başarılı olup örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir programına lisans, ön lisans yerleşmeye hak kazananlar ile 2022 2023 öğretim yılı sonunda örgün eğitim veren üniversitelerin herhangi bir programından lisans, ön lisans mezun olmayı hak kazanacak olan Menemen’deki üniversite öğrencilerini teşvik ve destek olması amacıyla 5 bin TL başarı ödülü verilmesi’ maddesi karara bağlandı. Menemen Belediyesi Millet İttifakı meclis üyeleri ile 1 bağımsız meclis üyesinin ret oyu kullandığı önerge, Cumhur İttifakı meclis üyeleri ve 1 bağımsız meclis üyesinin oyları ile meclisten geçti.

Buna göre Menemen Belediyesi bu yıl yapılacak üniversite giriş sınavında herhangi bir programa yerleşmeye hak kazanan öğrenciler ile 2022-2023 eğitim öğretim yılı sonunda örgün eğitim veren üniversitelerden mezun olan üniversite öğrencilerine 5’er bin lira başarı ödülü verecek.

Uzaktan eğitim desteği de var

Komisyonlarda görüşülen bir maddede ise Menemen’de eğitim gören 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerinin sınavlarına hazırlık süreçlerine katkı sağlamak için sosyal yardım niteliğinde eğitim kurumları aracılığıyla uzaktan eğitim verilmesi hususu oy birliğiyle meclisten geçti.

“Evet oyu verenlere teşekkür ediyorum”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Malumunuz göreve geldiğimiz andan itibaren geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. İki yıldır ilçemizde ikamet eden öğrencilerimizin hâlihazırda yüksek öğrenim sınavlarına girişlerinde ödedikleri sınav ücretleri belediyemizce karşılanmaktadır. Şimdi de hem üniversiteyi kazanan öğrencilerimize hem de mezun olan öğrencilerimize desteğimizi devam ettirmek adına bir önerge getirdik. Bu maddemiz ‘hayır’ oyu kullanan meclis üyesi arkadaşlarımızı oldukça incittiğini görüyorum. Ben ‘Evet’ oyu veren tüm arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimize desteğimize devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.