Menemen Belediyesi, Türkelli’ye kazandırdığı; düğün salonunu, muhtarlık binasını ve 11 bin metrekare çevre ve peyzaj düzenlemesi çerçevesinde yeni nesil oyun gruplarından oluşan iki parkı düzenlenen törenle hizmete açtı. Eserlerin Türkelli’ye hayırlı olması temennisinde bulunan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Her noktasında bir çalışmamızın olduğu güzel ilçemiz için bunlar daha fragman. Menemen, Menemenliler her şeyin en iyisine layık” dedi.

Menemen Belediyesi tarafından yürütülen proje ve çalışmalar, tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede, Türkelli’de bin metrekare üzerine yenilenen düğün salonu, Yıldırım Mahallesi muhtarlık hizmet binası ve 11 bin metrekare çevre ve peyzaj düzenlemesi çerçevesinde yeni nesil oyun gruplarından oluşan iki park, gerçekleştirilen törenle Türkelli’de vatandaşların hizmetine açıldı. Açılış törenine; AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Yeniden Refah Partisi Menemen İlçe Başkanı Özbek Taşdemir, siyasi parti temsilcileri, önceki dönem belde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

"Türkelli’miz yeni eserlerle bir başka güzel"

Törene ev sahipliği yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Türkelli’miz yeni eserlerle bir başka güzel. 11 bin metrekare peyzaj çevre düzenlememiz, yeni nesil parklarımız, modern düğün salonumuz ve muhtarlık binamız gibi projelerimiz, ilçemizi daha güzel ve daha yaşanılabilir bir yer haline getirmek için yaptığımız çalışmalarımızın bir yansımasıdır. Yeni nesil parklarımızı, hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin keyif alabileceği, dinlenebileceği ve vakit geçirebileceği mekanlar olarak tasarladık. Aynı zamanda peyzaj çalışmaları ile kazandırdığımız yeşil alanlar, doğamızın güzelliklerini koruma ve ilçemizin hava kalitesini artırma amacını taşıyor. Yeni düğün salonumuz da birçok unutulmaz anlarının yaşanmasına katkı sağlayacaktır. Muhtarlık binamız ise vatandaşlarımıza ve yerel yönetimimize daha yakın bir hizmet sunma amacını taşıyacak. Kıymetli muhtarımız mahallemizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek için bu yeni binayı kullanacak. Bu projeler, ilçemizin gelişimine ve refahına katkı sağlayacağı gibi toplumumuzun da yaşam kalitesini artıracaktır” dedi.

Türkelli’ye daha birçok proje kazandıracaklarını ifade eden Pehlivan, “Tabi bunlar Türkelli’mize yeter mi? Yetmez. Menemenimiz genelinde başlattığımız yol yenileme seferberliğimiz kapsamında Türkelli’mizde de asfalt serim ve parke taşı döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Türkelli’mize yakışır bir kapalı pazar yeri kazandırıyoruz. Projesi çizilen pazar yerimizin, ihale sürecini de başladık. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Biz geleceğimizin teminatı çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz değeri yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz. Bu çerçevede, Türkelli’mize çok güzel bir gençlik merkezi inşa ediyoruz. Çok amaçlı tesisimiz, gençlerimizin vakitlerini daha verimli ve kaliteli geçirmelerini sağlayacak. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerden aldığımız güçle Menemenimizi daha da güzelleştirmek ve geliştirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bunlar daha fragman, Menemen her şeyin en iyisine layık. Tüm bu yatırımlarımızın Türkelli’mize, Menemenimize ve kıymetli hemşehrilerime hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Törende konuşan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da, “Aydın başkanımız, Menemen’imize daha da fazlasını kazandırabilmek için bizimle sürekli Ankara’da dirsek teması halinde. Bizler de hizmet ve eser siyasetimiz doğrultusunda Menemen’imizin hak ettiğini verebilmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile çalışmaya devam edeceğiz. İşte bu güzel çalışmanın, birlikte çalışmanın en güzel örneklerinden birini Menemen’imizde sürekli yaşıyoruz. Açılan hizmetlerin Türkelli’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Menemen Müftüsü Mehmet Seven’in okuduğu duanın ardından protokol üyeleri, tesislerin açılış kurdelesini hep birlikte kesti.