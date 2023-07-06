Menemen Belediyesi, sokak sağlıklaştırma projelerine tarihi kent merkezinden başladı. Tarihi İpek Yolu’nun son konaklama yeri olan tarihi çarşı ve Taşhan’ın da içinde bulunduğu kent merkezindeki çalışmaların Menemen’in tüm güzelliğini açığa çıkartacağını kaydeden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Amacımız, Menemenimizin tarihi güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle aslına da uygun bir biçimde yenilemek ve ön plana çıkarmak” dedi.

Menemen Belediyesi’nin, tarih kokan kent merkezinde kültür varlıklarını korumak ve bölgeyi turizme kazandırmak amacıyla başlatılan Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Uygulama Yapım İşi Projesi’nde, ihaleyi alan firmaya yer teslimi yapıldı. Proje çerçevesinde Menemen merkez, Pazarbaşı, Camikebir ve Gaybi mahalleleri ile Soğan Pazarı Sokak, İpek Pazarı Sokak Mehmet Paşa geçidi sokakları ve Ağırdır Mahallesi’nde yer alan Kesik Göğüs Sokak’ta düzenleme ve kentsel tasarım uygulama yapım işlerine başladı. Yaklaşık 1 yıl sürmesi beklenen çalışmalarda, sokak ve caddelerdeki binaların dış cepheleri tarihi dokuya uygun restore edilecek. Altyapı çalışmaları sonrası, yollara Arnavut kaldırımı döşenerek, aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte geleneksel çarşı kültürü canlandırılacak.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Taşhan, bedesten, hamam ve camiden oluşan tarihi çarşımız, beylikler döneminden günümüze kadar ulaşan kültür mirasımızdır. O dönem kervanlarımız, Manisa’dan sonra Tarihi İpek Yolu’nun son durağı olan Menemenimizde konaklayıp alışverişlerini bu tarihi çarşıda yaparlardı. Bizler de Menemen Belediyesi olarak ilçemizin değerlerine sahip çıkmak, korumak ve tarihi çevre bilinci oluşturmak adına, eski Menemen merkezimizde Sokak Sağlıklaştırma Projesini hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık” dedi.

“Vatandaşların güvenliği ön planda”

Başlattıkları sokak sağlıklaştırma projeleriyle Menemen’de yaşam kalitesinin gözle görülür şekilde arttığını dile getiren Pehlivan, “Sağlık, belediyemizin önceliklerinden biridir ve vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak için sürekli çaba sarf ediyoruz. Bu amaçla, sokak sağlıklaştırma projesi ile mahallelerimizi daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getireceğiz. Proje dahilindeki sokak ve caddelerdeki binaların dış cephelerini ve çatılarını tarihi dokuya uygun restore edeceğiz. Altyapı çalışmaları sonucunda yollarımıza Arnavut kaldırımlar döşenecek. Aydınlatmalar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte geleneksel çarşı kültürünü canlandıracağız. Amacımız, Menemenimizin tüm güzelliklerini farklı ve dikkat çekici projelerle ön plana çıkarmak, güzelliklerine yeni güzellik katmaktır. Bölgeyi, çehresini değiştirirken halkımızın yoğun şekilde kullanacağı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızın güvenliğini ve mutluluğunu ön planda tutarak, daha sağlıklı ve aktif bir toplum oluşturma yolunda adımlar atıyoruz. Sağlıklaştırılmış sokaklarla donatılmış bir belediye olarak, daha güzel bir çevrede yaşamak için hep birlikte çalışacağız” diye konuştu.