İzmir Menemen Belediyesi, Ramazan ayına sayılı günler kala cami temizlik çalışmalarına hız verdi. İbadethanelerin temizliğini düzenli olarak yapan belediye ekipleri, camilerde halılardan kapılara, ayakkabılıklardan pencerelere her yeri ayrıntılı şekilde temizliyor.

Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Ramazan ayı öncesinde harekete geçti. Ekipler, ilçe sınırları içerisindeki tüm ibadethanelerde temizlik ve dezenfektan çalışması başlattı. Bu çerçevede halılar yıkandı ve süpürüldü. Şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolarda temizlenerek dezenfekte edildi. Pencereler, kapılar, camlar ve duvarlar da büyük bir titizlikle silindi. Yine camilerin bahçelerinde de çevre temizliği yapıldı.

Menemenli hemşerilerinin sağlığı ve güvenliği için her türlü önlemi aldıklarını söyleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Yaklaşan Ramazan ayı öncesi ibadethanelerimizin temizliğine hız verdik. Temizlik ekibimiz her gün farklı camilerin temizliğini yapıyorlar. Vatandaşlarımızın ibadetlerini temiz ve sağlıklı bir şekilde yapmaları bizim için çok önemli. İnşallah bu Ramazan ayında da teravihlerimizi hep birlikte yaşayacağız. Tüm hemşerilerime şimdiden huzurlu bir Ramazan diliyorum” dedi.