Menemen Belediyesi tarafından Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun katkısıyla bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Geleneksel Rahvan At Yarışları için geri sayım başladı.

Türk kültüründe köklü bir geçmişe sahip olan rahvan at yarışları heyecanı bir kez daha Menemen’de yaşanacak. Menemen Belediyesi ev sahipliğinde ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun katkılarıyla ilçedeki rahvan at yarışı heyecanı, bu yıl 10. kez yaşanacak. Türkiye’nin dört bir yanından rahvan atların getirilip, yarıştırılacağı 10. Menemen Geleneksel Rahvan At Yarışları, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Seyrek Arena’da gerçekleştirilecek. Yarışların başlama saati 11.00 olacak.

Yarış alanına servis kaldırılacak

Menemenlilerin büyük ilgi gösterdiği yarışlarda, vatandaşların yarış alanına ulaşımını kolaylaştırmak adına Menemen Belediyesi tarafından ring servisler düzenlenecek. Servisler Menemen İZBAN, Kubilay İlkokulu ve belde merkezlerinden saat başında kalkacak.

Başkan Pehlivan’dan davet var

Tüm İzmirlileri ve Menemenlileri, ilçedeki atçılık şölenine davet eden Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Tarihimiz boyunca atlar, milletimizin en büyük yoldaşı olmuş, nice acıyı ve zaferi birlikte paylaşmıştır. Çeviklikleriyle, küçük ve sık adımlarıyla bilinen rahvan atlarımızı, ülkemizin dört bir köşesinden gelecek atçılarımızla birlikte, hemşehrilerilerimizle bir kez daha buluşturacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Geleneksel sporlarımız ve milli kültürümüzü bir arada yaşayacağımız 10. Menemen Geleneksel Rahvan At Yarışları için ilçemizin dört bir yanından servis kaldırıyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel organizasyonda, yarışların heyecanını paylaşmak adına Seyrek Arena’ya bekliyoruz." dedi.