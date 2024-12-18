Yeni yıl öncesi Menemen’de öğrenim gören özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile bir araya gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Hem evlatlarımız ve hem de değerli aileleri, Menemen için bir bütünün en özel renkleridir. Onlar, ilçemizi zenginleştiren, bizlere ilham veren ve dayanışmamızın anlamını derinleştiren birer kıymettir. Her zaman yanlarında olmaya, sevgimizi pekiştirmeye, onların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz” dedi.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, yılbaşı öncesi ilçedeki özel gereksinimli çocuklarla buluşarak, onların yüzlerini güldürdü ve unutulmaz bir gün yaşattı. Menemen Belediyesi Tepe Sosyal Tesislerinde gerçekleşen kahvaltılı programda, rengarenk süslemeler ve neşeli müziklerle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

“Bizim kıymetlilerimiz”

Başkan Pehlivan, yılbaşı coşkusunu özel gereksinimli çocuklarla paylaşmanın önemine dikkat çekerek, "Yeni bir yıla, ilçemizin en özel ve kıymetli bireyleriyle birlikte adım atıyoruz. Bir araya gelişimiz, yalnızca bir buluşma değil; sevginin, dayanışmanın ve birbirimize olan bağlılığımızın bir sembolüdür. Özel gereksinimli bireylerimiz ve onların değerli aileleri, Menemen’de bir bütünün en özel renkleridir. Onlar, ilçemizi zenginleştiren, bizlere ilham veren ve dayanışmamızın anlamını derinleştiren birer kıymettir.” dedi.

Yeni yıllarını kutladı

Program boyunca çeşitli eğlenceli aktivitelerin yanı sıra şarkı da söyleyen çocuklara, velileri ve öğretmenleri de alkışlarla eşlik etti. Çocukların yeni yıllarını kutlayan Başkan Pehlivan, ayrıca ailelerle bir araya gelip onların da dileklerini dinleyerek, özel gereksinimli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik daha fazla proje üretmeye kararlı olduklarını ifade etti.

“Onların huzuru ve mutluluğu için çok çalışıyoruz”

Başkan Pehlivan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu özel günde sizlerle olmak, hepimizin kalbinde derin izler bırakıyor. Bu çocuklar, bizim geleceğimizin teminatı, umut ışığımız. Onların mutluluğu ve huzuru için çok çalışıyoruz, sosyal belediyecilik anlayışımızla her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Yılbaşı, sadece bir takvim değişikliği değil; bizler için sevgi, paylaşma ve yardımlaşma zamanı. Menemen, sadece fiziksel engelleri değil, aynı zamanda kalpler arasındaki engelleri kaldırmayı başaran bir kenttir. Bizim farkımız, özel bireylerimizi toplumun merkezine koymamız ve onların mutluluğunu hepimizin mutluluğu olarak görmemizdir. Ve unutmayalım ki; en büyük engel sevgisizliktir, en güçlü bağ ise dayanışmadır. Yeni yılın hepimize sağlık, mutluluk ve sevgi getirmesini diliyorum.”

Katılımcılar, etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını belirterek Başkan Pehlivan’a teşekkürlerini ilettiler. Etkinlik, çocukların yüzlerinde kocaman gülücükler bırakırken, aileler de bu anlamlı buluşmanın sıcak atmosferinde moral buldu.