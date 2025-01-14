Menemen Belediyesi, köşe kapmaca, seksek ve pusula gibi birçok unutulmaz geleneksel oyunu ilk ve ortaokul bahçelerine işleyerek çocuklarla buluşturuyor. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Bir zamanlar bizlerin de ve daha önceki nesillerin de oynadığı oyunları, bugünün çocuklarına aktarabiliyor olmaktan dolayı mutluyuz. Çocuklarımızın dijital keyif yerine birlikte sosyalleşmelerini, geleceğe umut ve mutlulukla bakmalarını çok önemsiyoruz” dedi.

Menemen Belediyesi, bir zamanlar mahallelerden okul bahçelerine kadar çocukların olduğu her yerde oynanan, fakat son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunları, Menemenli çocuklarla buluşturmak için harekete geçti. Seksek, köşe kapmaca, el ayak oyunu, pusula oyunu, uzun atlama, güreş ve labirent oyunlarının yaşatılması için Menemen Belediyesi ekipleri, okul bahçelerinde oynayabilmesi için çizimler gerçekleştiriyor.

Okullarda çalışmalar başladı

Proje kapsamında Şehit Serdar Er Amak Ortaokulu, 100.Yıl ilkokulu, 9 Eylül ilkokulu, İrfan Erdem Ortaokulu, Kubilay İlkokulu, Şehit Kemal İlkokulu, Teyfik Fikret İlkokulu, Egekent 2 Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu’ndan oluşan 10 okulda boyama işlemleri gerçekleştirildi. Boyamaların yapıldığı okullarda, miniklerin geçmişte anne ve babalarının da oynadıkları oyunlara ilgisi de hayli dikkat çekiciydi. Devam eden çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde Menemen’in köy okullarında da öğrencilerin yararlanması için boyamalar yapılacak.

"Geleneksel oyunlarımızı yaşatıyoruz"

Okullardaki boyama çalışmaları hakkında bilgi veren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Bir zamanlar bizlerin oynadığı oyunları, bugünün çocuklarına aktarabiliyor olmaktan dolayı mutluyuz." dedi. Pehlivan, "Çocuklarımızın dijital mutluluklar yerine, birlikte sosyalleşmelerini çok önemsiyoruz. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bugüne, tam 154 yeni çocuk oyun grubunu parklarımıza yerleştirdik. 30 halı saha ve 25 basket potası yaptık. Talep üzerine kaykay pisti yaptık. Bunlarla yetinmeyip 10 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyünü hizmete açtık. Ücretsiz spor ve kültür kurslarımızda binlerce evladımızı ağırlıyoruz. Şimdi de okullarımızın bahçesine, geçmişte bizlerin de oynadığı geleneksel oyunlarımızın çizimlerini yaparak, kültürel aktarım sağlıyoruz. Böylece hem geleneksel oyunlarımızı yaşatıyoruz, hem de evlatlarımızın mutluluğuna katkı sunmuş oluyoruz. Menemen’in geleceği olan miniklerimizin, yarınlara umutla ve mutlulukla bakması bizim en önemli sorumluluğumuzdur." dedi.