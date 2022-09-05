Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü, Menemen Belediyesinin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kurtuluş coşkusunu, heyecanını yaşamak ve yaşatmak için 100’üncü yıla yakışacak özellikte program hazırladıklarını söyledi.

Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü, Menemen Belediyesinin düzenleyeceği etkinliklerle kutlanacak. Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kurtuluş coşkusunu, heyecanını yaşamak ve yaşatmak için 100’üncü yıla yakışacak özellikte program hazırladıklarını söyledi.

Menemen Belediyesi, Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel, dolu dolu bir kutlama programı hazırladı. Birbirinden farklı ve renkli ücretsiz kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak kurtuluş şenlikleri için yoğun bir çalışma yaptıklarını belirten Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Menemenimizin düşman işgalinden kurtuluşunun bir asırlık yıldönümünü, bu yıl çok daha coşkulu bir şekilde kutlamak istedik. Çünkü 9 Eylül, Türk milletinin ‘Zafer’ günüdür. Kurtuluşumuzun dünyaya vurulmuş 100 yıllık mührüdür. Bir asıra ulaştığımız bugün için 3 günden oluşan bir program planladık.

Dolu dolu program

Tüm ekip arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti; “Açılışlardan konserlere, ödüllü oyunlardan spor müsabakalarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde vatandaşlarımızı da buluşturacak programlar yaptık. Festival programı dâhilinde ödüllü Trap Atış Yarışması, Dama-Tavla Turnuvası, Sokak Basketbolu Turnuvası, Playstation Turnuvası, Satranç Turnuvası düzenleyeceğiz. Ayrıca çocuk atölyeleri, müzik ve şiir dinletileri, model uçak gösterilerinin yanı sıra Menemen Belediyemizin El Sanatları Yıl Sonu Sergisi’ni de hep birlikte açacağız” dedi.

Menemen’de ünlüler geçidi

Bir asra yakışır program kapsamında ünlü sanatçılarla da buluşacaklarına açıklayan Pehlivan, “7 Eylül Çarşamba akşamı sevilen şarkıcılar Ali Kınık ve İrem Derici Cumhuriyet Meydanı’nda birbirinden güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyleyecek. 8 Eylül Perşembe akşamı da, Oğuz Aksaç ve Koray Avcı Kent-2’de sahne alacak. Menemenimizin 100’üncü Kurtuluş Günü’nde ise ünlü şarkıcı Funda Arar, Cumhuriyet Meydanı’nda kurtuluş coşkumuzu en üst seviyeye çıkaracak. Bu etkinlikler, kıymetli vatandaşlarımızı bir araya getirecek, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, pekişmesine katkıda bulunacak. Tüm vatandaşlarımızı 7-8-9 Eylül tarihlerinde kurtuluş heyecanını, sevincini ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyorum. Gelin kentimizin 100’üncü Zafer günlerini geçmiş yıllarda olduğu gibi yine hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlayalım” diye konuştu.