Menemen Belediyesi tarafından Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel hazırlanan 3 gün 3 gece sürecek program muhteşem konserlerle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkan Ali Kınık ve İrem Derici sahnede unutulmaz bir geceye imza attı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ne kutlu ne mutlu bir gün. Kurtuluşumuzun 100’üncü yılında da 1000’inci yılında da her zaman coşkuyla ve milli şuurla kutlanacağına inanıyorum” dedi.

Menemen Belediyesi tarafından Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılına özel hazırlanan 3 gün 3 gece sürecek program muhteşem konserlerle başladı. Cumhuriyet Meydanı’nda sahneye çıkan Ali Kınık ve İrem Derici sahnede unutulmaz bir geceye imza attı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Ne kutlu ne mutlu bir gün. Kurtuluşumuzun 100’üncü yılında da 1000’inci yılında da her zaman coşkuyla ve milli şuurla kutlanacağına inanıyorum” dedi.

Menemen Belediyesi’nin, İzmir ve Menemen’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü Yıldönümü kutlamaları bir dizi programla başladı. ‘Zaferin İkinci Yüzyılı’ temasıyla hazırlanan programlar çerçevesinde bilardo, sokak basketbolu turnuvası, konsol oyun turnuvası ve satranç turnuvası düzenlendi. Menemen’in çeşitli mahallelerinde düzenlenen turnuvalara Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da katıldı. Tüm katılımcılara başarı dileyen Pehlivan, “Menemenimiz gençleriyle çok daha renkli, coşkulu ve güzel. Ben sizlerle olmaya bayılıyorum. O yüzden konu evlatlarımız olduğunda koşarak geliyorum. Bugünü kadar birlikte yapabildiklerimiz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Menemen Park Kafe hizmete açıldı

Kurtuluş kutlamaları çerçevesinde eski Karşıyaka Pastanesi, yenilenen yüzüyle ‘Menemen Park Kafemizin’ adıyla hizmete açıldı. Burada düzenlenen törende konuşan Pehlivan, “Eski Karşıyaka Pastanemizi Menemen’de doğmuş büyümüş herkes bilir. Hepimizin geçmişinde, hatıralarında hep bu isim vardır. Burası Menemen’in en güçlü simgelerinden biridir. Bizler de Menemen Belediyesi olarak değerlerimize sahip çıkmak için kıymetli işletmecilerimizle görüştük. Kendilerine Menemen’e mal olmuş bu mekânı işletmek istediğimizi ilettik. Onların da yardımıyla Eski Karşıyaka Pastanesi’ni yeniden hak ettiği görkemli günlerine kavuşturabilmek için işletme devrini ve gerekli düzenlemeleri tamamladık, hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Ali Kınık ve İrem Derici’den unutulmaz gece

Kurtuluş coşkusunun heyecanı akşam saatlerinde Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen konserlerle arttı. Sevilen sanatçılar Ali Kınık ve İrem Derici en güzel şarkılarını Menemenlilerle birlikte söyledi. Gece yarısına kadar süren konserler yoğun ilgi gördü. Sanatçılara sahnede teşekkür eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, hediye takdim etti.

“Ne kutlu ne mutlu bir gün”

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, kurtuluşun 100’üncü yılına hep birlikte tanıklık etmenin heyecanı içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“İzmir, Kurtuluş Savaşımızın, İstiklal yürüyüşümüzün ve zaferimizin şehridir. Menemen’de aynı gün 9 Eylül 1922’de Fahrettin Paşa komutasındaki Türk Süvari Birliği Ordusu tarafından düşman işgalinden kurtarılmıştır. Ne kutlu ne mutlu bir gün. Kurtuluşumuzun 100’üncü yılında da 1000’inci yılında da her zaman coşkuyla ve milli şuurla kutlanacağına inanıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 3 gün 3 gece sürecek programlarımızın ilkinde değerli sanatçılarımız Ali Kınık ve İrem Derici bizlerle beraber oldular. Kendilerine ve bizleri yalnız bırakmayan binlerce hemşehrilerime ve bu muhteşem programlar da emek veren çalışma arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”