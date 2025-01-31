Toplumun her kesimine en yüksek hizmet kalitesiyle ulaşmayı ilke edinen Menemen Belediyesi, işitme engelli vatandaşların belediyecilik hizmetlerinden daha rahat yararlanması için personeline işaret dili eğitimi vermeye başladı. “Menemen’de iletişime engel yok” mottosuyla gerçekleştirilen eğitimleri değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Tüm engel gruplarından hemşehrilerimiz için kucaklayıcı ve hizmet esaslı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü her hemşehrimiz bizim için ayrı birer değer.” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde engelli çocukların yaptığı çömleklerle örnek bir sergi açan Menemen Belediyesi, tüm engel gruplarına ulaşabilmek, kesintisiz hizmet vermek ve iletişimi güçlü tutmak için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Bu kapsamda Menemen Belediyesi personeline yine belediye bünyesinde işaret dili eğitimi başladı. Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen eğitimlerin ilk dersinde işaret diline ait temel bilgiler verilirken, harflerin öğretilmesinden uygulama becerisine kadar çeşitli çalışmalar yapıldı. İlk derste doğrudan engelli vatandaşlarla çalışan personele verilen eğitim, kısa sürede tüm birimlere yayılacak.

“Hizmette de iletişimde de engel tanımıyoruz”

Belediye personeline verilen işaret dili eğitimini değerlendiren Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Göreve geldiğimizden beri Menemen’e hizmette nasıl engel tanımıyor ve ilçemizi eser siyasetiyle donatıp yılların eksikliklerini gideriyorsak, engelli hemşehrilerimize hizmet konusunda da asla geri durmuyoruz. Hastane ulaşımından evde bakıma, fizyoterapiden çeşitli atölye çalışmalarına kadar birçok alanda bugüne kadar engelli vatandaşlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çok sayıda çalışma yaptık. Bu çalışmalarımızı kesintisiz sürdürürken, işitme engelli hemşehrilerimizle iletişimde doğabilecek eksiklikleri de gidermek adına personelimize işaret dili eğitimi veriyoruz. Eğitimlerimiz kapsamında tüm personelimize işaret dilini öğretmeyi hedefliyoruz. Menemen’i engelsiz yarınlara taşımak için uzman kadromuzla büyük bir mücadele veriyoruz.” dedi.