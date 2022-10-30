Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü, Menemen’de görkemli cumhuriyet yürüyüşü ile kutlandı. Yaklaşık 29 bin kişinin ellerinde meşale ve bayraklarla katıldığı yürüyüşte; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi, kızı ve belediye ailesi hemşehrilerini selamladı. Pehlivan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en değerli miras ve vazgeçilemez bir kazanımdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Menemen, projelerimizle konuşulacak” dedi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümü, Menemen’de görkemli cumhuriyet yürüyüşü ile kutlandı. Yaklaşık 29 bin kişinin ellerinde meşale ve bayraklarla katıldığı yürüyüşte; Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, eşi, kızı ve belediye ailesi hemşehrilerini selamladı. Pehlivan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en değerli miras ve vazgeçilemez bir kazanımdır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında Menemen, projelerimizle konuşulacak” dedi.

Cumhuriyet’in ilanının 99. yıldönümü sabah saatlerinde Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle başladı. 7’den 77’ye çok sayıda vatandaşın katıldığı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz’ın günün anlam ve önemi üzerine yaptığı konuşma ile devam etti. Halk oyunları gösterisinin ardından Menemen Gençlik Spor Müdürlüğünün düzenlediği Gençlik Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere teşekkür belgesi ve ödülleri verildi. Saatler 18.30’u gösterdiğinde ise Tatlısu mevkiinde toplanan on binlerce kişi ellerindeki Türk bayraklarıyla ve meşalelerle kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Atatürk ve dönemin kıyafetleriyle giydirilmiş mumya askerlerin yer aldığı klasik otomobil de kortejdeki yerini aldı. Konfetilerin ve meşalelerin caddeleri süslediği yürüyüşe eşi ve kızı ile katılan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemenlilerin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

“Cumhuriyetimiz, istiklal mücadelesinin tacıdır”

Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Yine her zamanki gibi muhteşemsiniz. Öncelikle cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıldönümünde düzenlediğimiz cumhuriyet yürüyüşümüze katılan herkese çok ama çok teşekkür ederim. Bu coşkulu katılımıyla cumhuriyetine bağlılığını gösteren Menemen’imiz, yine fark oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Cumhuriyetimizin 99. yıldönümünü bütün ülkemizde olduğu gibi ilçemizde de milletçe kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bilindiği üzere tarihimiz, dünyada eşi ve benzeri görülmemiş şanlı zaferlerle doludur. Milletimiz bunun en güzel örneğini yaklaşık bir asır önce kendisine esaret zinciri vurmak isteyen güçlere karşı göstermiş, yeni kurduğu Türk devletini, cumhuriyetle taçlandırmıştır. Cumhuriyet, İstiklal Mücadelesi’nin tacıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği cumhuriyet, Türk ulusuna bırakılmış en değerli miras ve vazgeçilemez bir kazanımdır” diye konuştu.

"Menemen, 100’üncü yılda projelerle konuşulacak"

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına doğru ilerlerken var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Pehlivan “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği bir söz var; ’Biz milletimizin hizmetkârlarıyız.’ Bu düsturla yola çıkarak büyük bir sevgiyle hizmet verdiğimiz Menemen’imizde önce geçmiş dönemden yarım kalan projeleri birer birer sizlerin hizmetine açtık. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da spor tesislerinden kütüphanelere; gençlik merkezlerinden anaokullarına; millet bahçelerinden çevre düzenlemelerine varıncaya kadar birçok projeyi siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Çok şükür ki Menemen’imizde birliğin, beraberliğin, birlikte çalışmanın, üretmenin bereketini yaşıyoruz. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Vatanımızın birliği, milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin taçlanmasıyla kurulan cumhuriyetimizin 99’uncu yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesile ile bir kez daha milletimiz ve kıymetli hemşerilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.