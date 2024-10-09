İzmir 3. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali’nin en güzel fotoğraf kareleri ödüllendirildi. Festivalin değerlendirme toplantısı ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni’nde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Ustalarımız, akademisyenlerimiz, panelistlerimiz, yarışmacılarımız ve Menemenli hemşehrilerimizin desteğiyle, uluslararası ölçekte büyük bir festivali geride bıraktık. Edindiğimiz tecrübeler ışığında şimdiden 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için heyecan duyuyoruz. Her yıl üstüne katarak ilerlemeyi sürdüreceğiz." dedi.

Menemen Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen Menemen Çömlek Festivali’nin geride kalmasının ardından, değerlendirme toplantısı ve Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreni gerçekleştirildi. Tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye ev sahibi Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Manisa Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, Menemen Çömlekçiler Derneği Başkanı Ahmet Taşhomcu, akademisyenler, çömlek ustaları, sanatçılar, festival paydaşları ve fotoğraf yarışmasında yer alan yarışmacılar katıldı.

"39 ülkeyle festival düzenlemek inanılmaz bir başarıdır"

Gecede konuşan Şehzadeler Kaymakamı Fatih Genel, düzenlenen festival için Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’a teşekkür etti. Genel, "3. Menemen Uluslararası Çömlek Festivali’ne 39 ülkenin katılması inanılmaz bir başarıdır. Evrensel bir değere ve inanılmaz ustalara sahipsiniz. Bu değerler çok kıymetlidir Yürekten tebrik ediyor ve bu başarının daha da artacağını düşünüyorum. Çünkü başta Aydın Pehlivan Başkanımız olmak üzere sizlerde bu ufku görüyorum." dedi.

"Şimdiden gelecek festival için heyecan duyuyoruz"

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan festival paydaşlarına teşekkür etti. Pehlivan, "Festival sürecinde, çömlek ustalarımızın rolü çok büyüktür. Onların ellerinde şekillenen her eser, sadece bir sanat eseri değil, Menemen’in ruhunu dünyaya taşıyan birer elçidir. Dünya çapında elde ettikleri başarılar, festivalimizin ve çömlekçiliğimizin gücüne güç katmıştır. Kıymetli akademisyenlerimizin ve panelistlerimizin de bu başarıdaki rolü yadsınamaz. Araştırmaları ve değerli katkılarıyla Menemen’in binlerce yıllık çömlekçilik mirasını gün yüzüne çıkardılar. Yine katılımcı firmalar ve atölyelerimiz de festivalimizin ayrılmaz birer parçası oldu. Onların emeği ve katkısı olmasaydı, bu festival asla bu kadar güçlü ve etkileyici olamazdı. Edindiğimiz tecrübeler ışığında şimdiden 4. Uluslararası Menemen Çömlek Festivali için heyecan duyuyoruz. Her yıl üstüne katarak ilerlemeyi sürdüreceğiz." dedi.

En başarılı fotoğraflar ödüllendirildi

Konuşmaların ardından, Çömleğin İzinde Fotoğraf Yarışması’nın başarılı eserleri ödüllendirildi. 120 fotoğrafın değerlendirildiği yarışmada Hasan Uçar’ın “Irkçılığa Hayır” isimli eseri birinci, Erdem Arif Yiğit’in “Ağaç Yaş İken Eğilir” isimli eseri ikinci, Hülya Arıcı’nın “Çömleğin Resmi” isimli eseri ise üçüncü oldu. Hakan Yaralı’nın isimsiz iki eseri ve Delfin Demirgüreş’in Raku’nRoll isimli eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü. Ödül töreninin ardından festival katılımcılarına söz verilerek hem geride kalan festival hakkındaki görüşleri alındı hem de gelecek yıl için öneriler not edildi.