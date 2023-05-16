Menemen Belediyesi ilçe genelindeki tüm yolları yenilemek için harekete geçti. “Yol medeniyettir” düşüncesiyle hareket ettiklerini söyleyen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Asarlık’ta da 100 bin metrekare parke taşı ve 10 bin metre bordür döşeme çalışmalarına başlandığını ve hızla devam ettiğini açıkladı.

Menemen Asarlık’ta Irmak ve TOKİ mahallelerinde ilk kazmayı vuran Menemen Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ihalesi gerçekleşen 100 bin metrekare parke taşı ve 10 bin metre bordür döşeme çalışmalarına başladı. Haftanın 7 günü 24 saat esasına göre çalışan ekipler, mahallelerin ihtiyaçlarına göre kilit taşı ve bordür döşeme ya da sıcak asfalt serimi işlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Hiçbir fark gözetmeksizin Menemen’in 65 mahallesinde yaşayan her vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Aydın Pehlivan, “İlçemizin her mahallesinin hizmet öncelikleri farklı. Biz bunları tespit ederek hangi mahalleye hangi hizmet gerekiyorsa hızlı bir şekilde çalışmaya başlıyoruz. Asarlık da bunlardan biri. Mahallemizde beton kilit parke ve bordür taşı ihtiyacı vardı. Sadece Asarlık için gerçekleştirdiğimiz ihale sonucu mahallemize 100 bin metrekare parke ve 10 bin metre de bordür taşı döşeme işlemine başladık. Irmak ve TOKİ mahallelerinden eş zamanlı başlattığımız çalışmaları hızlıca tamamlamayı planlıyoruz. Parke taşı döşeme çalışmalarımızla park ve peyzaj çalışmalarımızı birleştirip yeşil alanlarıyla daha yaşanabilir, modern yerleşim alanlarına kavuşacağız. Yapılan çalışmalar mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Gençlik Merkezi yükseliyor

Menemen Belediyesi’nin yine Asarlık’ta 15 bin 200 metrekare üzerine inşa ettikleri Gençlik Merkezinde de çalışmaların devam ettiğini ifade eden Pehlivan, şöyle devam etti: “Gençlik Merkezimizin binasını ve içindeki halı sahamızı tamamladık. Şimdi de havuzlarımızın inşasına başladık. Menemen sınırları içerisindeki ilk havuzumuzu Asarlık’a yapıyoruz. Gençlik Merkezi içinde yer alacak trafik parkurumuz ile aile hekimliği binamızın da ihalelerini yaptık. Kısa sürede bitireceğimiz Gençlik Merkezimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın büyük bir mutlulukla kullanacağı bir tesis olacak.”