Yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından bölge için yardım seferberliği başlatan Menemen, şimdi de deprem bölgesinden gelenler için harekete geçti. Menemen Belediyesi’nin organize ettiği yardım destekleri Gölpark Tesislerinde toplanırken, bölgeden gelen afetzedelere ihtiyaçlarına göre yardım yapılmaya başlandı.

Yüzyılın en yıkıcı depreminin ardından bölge için yardım seferberliği başlatan Menemen, şimdi de deprem bölgesinden gelenler için harekete geçti. Menemen Belediyesi’nin organize ettiği yardım destekleri Gölpark Tesislerinde toplanırken, bölgeden gelen afetzedelere ihtiyaçlarına göre yardım yapılmaya başlandı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından, Menemen Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile şu ana kadar 21 tır insani yardım malzemesinin yanında çok sayıda jeneratör afet bölgesine gönderildi. Depremin ardından bölgeye giden Menemen Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri de (MAKUR) AFAD koordinesinde arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.

Yardımlar Gölpark tesislerinde

Menemen Belediyesi şimdi de afet bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlar kolları sıvadı. Menemen Kaymakamlığı, gelenlere kalacak yer bulmaya çalışırken Menemen Belediyesi de Gölpark’taki Sosyal Market aracılığıyla ilçeye gelen afetzede aileler için gerekli eşya ve erzak ihtiyaçlarını gideriyor. Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı psikologlar da, afetzedelere depremin yol açtığı psiko-sosyal sorunlarla baş edebilmeleri için destek veriyor.

"Bu milletin evladı olmaktan..."

Elinden ne geliyorsa yardıma koşan Menemenli hemşehrilerine teşekkür eden Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Bu acı hepimizin Deprem sonrası oluşan yaraları da tüm hemşerilerimizle birlikte dayanışma içinde sarıyoruz. Gölpark’taki ekiplerimiz Kaymakamlığımız tarafından ilçemize yerleştirilen ailelerimize yardım gerçekleştiriyor. Böyle zor günlerde bu dayanışma çok önemli. Desteklerini esirgemeyen kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum, şükranlarımı iletiyorum. Necip bir milletimiz var ve bu necip milletin bir ferdi olmaktan onur duyuyorum” diye konuştu.