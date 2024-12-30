Menemen Belediyesi 2024 yılını dev projelerin açılışlarıyla geçirdi. Menemen 100. Yıl Köprülü Kavşağı, Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyü, Halil Alkaya Kapalı Spor Salonu, içinde açık ve kapalı iki adet yarı olimpik yüzme havuzu da barındıran Asarlık Gençlik Merkezi gibi dev projeler, Menemen’in çehresini değiştirdi.

2024 yılı geride kalırken, Menemen Belediyesi yaptığı çalışmalarla yıla adeta damgasını vurdu. Eser belediyeciliği kapsamında ortaya konan çalışmalar ve belediye birimlerinin hizmetleriyle, vatandaşların büyük takdiri toplandı.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın önderliğinde ilçeye yapılan birçok yatırımın meyvesi 2024 yılında toplandı. Bu kapsamda Çanakkale asfaltı üstündeki trafik kaosuna neşter vuruldu. 460 metrelik battı çıktıyı da kapsayan 100. Yıl Menemen Köprülü Kavşağı, hummalı bir çalışmayla yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede hizmete açıldı. İlçedeki bir diğer dev açılış da çocuklar için gerçekleştirildi. Türkiye’nin en büyük tematik çocuk oyun köyü, Menemen’de açıldı. İçindeki birçok farklı atölyesiyle hem eğlendiren hem de öğreten tesis, sadece Menemen’den değil, Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçilerini ağırladı.

Yine bu yıl içinde 2 bin metrekare kapalı alanıyla Halil Alkaya Spor Salonu, en gelişmiş fitness aletlerini de içinde barındıracak şekilde hizmete açıldı. 2024’ün Menemen’deki en önemli açılış duraklarından biri de Asarlık oldu. İçinde açık ve kapalı yarı olimpik iki adet yüzme havuzu, kafeterya, çalışma alanı, trafik eğitim parkuru, halı saha ve poliklinik de barındıran Asarlık Gençlik Merkezi, tam 15 bin metrekare alan üstünde açıldı. Asarlık’ta ayrıca Turgut Özal Bulvarı da asfaltından peyzaj ve ışıklandırmasına kadar baştan sona yenilenerek açıldı.

Kent estetiğine büyük katkı

Aynı dönemde, Ulukent’te de 4 boyutlu Atatürk Anıtı açılarak Menemen’in milli hassasiyeti bir kez daha vurgulandı. Yine Ulukent’te MEBGEM’in üçüncü şubesi açılarak gençlerin eğitimine katkı sağlandı. Ayrıca ilçe girişlerine yerleştirilen taklar, saat kuleleri, aydınlatma çalışmaları ve peyzaj düzenlemeleri de ilçenin kent estetiği konusunda ön plana çıkmasını sağladı. 2024 yılı içinde Ege’nin en büyük iki kütüphanesi olacak olan Ulukent Kütüphanesi ve Merkez Halil Alkaya Kütüphanesi’nin de kaba inşaatları tamamlandı.

Uluslararası ve ulusal etkinlikler düzenlendi

Menemen Belediyesi dev açılışlarının yanında 2024 yılını aynı zamanda birçok büyük etkinlikle süsledi. Bu etkinliklerden en büyüğü, tam 39 ülkenin katılımıyla düzenlenen 3. Uluslarararası Menemen Çömlek Festivali olurken, Emiralem Çilek Festivali de yüz binleri buluşturdu. Ayrıca Geleneksel Folklorik Deve Gösterisi ve Rahvan At Yarışı da Menemen’in kültürel etkinliklerinde çok renkli görüntülere sahne oldu.

Hizmetler örnek oldu

2024 yılı boyunca Menemen Belediyesi verdiği hizmetlerle de, vatandaşların hayatlarını kolaylaştırdı. Temizlik İşleri tarafından tam 6 bin çöp konteyneri yenilenirken, tam 61 bin 250 kilometre boyunca sokak ve caddeleri temizlerken, Menemen Belediyesi İşkur Hizmet Noktası da bir yıl içinde yaklaşık 7 bin vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladı. Yine bu dönemde Veteriner İşleri tarafından 9 bin 650 tedavi gerçekleştirilirken, 453 can dost da sahiplendirildi. Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tam 10 bin 90 hastaya ambulans hizmetinin verildiği 2024 yılında,1235 hastanın da tedavisi sağlandı. Sosyal yardımda da fark yaratan Menemen Belediyesi yıl boyunca aşevinden her gün 3500 kişilik yemek dağıttı, 716 bebeğimiz için hoş gelsin bebek paketi verildi. Eğitime destek çalışmalarında da 2024 yılında hız kesmeyen Menemen Belediyesi, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine toplam 10 bin bin dijital eğitim seti dağıttı.

“En büyük motivasyonumuz, Menemen’e sevdamız”

2024 yılı boyunca yapılan çalışmalara değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Çalışmalarımızda hız kesmeyeceğiz.” dedi. Pehlivan, “2024 yılında yaptığımız açılışlar ve sunduğumuz hizmetler, Menemen tarihinde hem nicelik hem de nitelik olarak bir ilktir. Ne mutlu bizlere ki, ilçemizi geleceğe taşıyacak hizmet ve eserlere imza atmak bize nasip oldu. Hizmetlerimizi daha da geliştirerek hemşehrilerimize sunmaya devam edeceğiz. En büyük motivasyonumuz, Menemen’e olan sevdamız.” dedi.