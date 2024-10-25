Eğitime yaptığı örnek yatırımlar ve öğrencilere verdiği desteklerle adından söz ettiren Menemen Belediyesi, tüm 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve öğretmenlerine toplam 10 bin adet dijital eğitim paketi dağıttı. Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "En büyük yatırımımızı, yarınlarımızın teminatı evlatlarımıza yapıyoruz." dedi.

Öğrenci ve eğitim odaklı projeleriyle örnek gösterilen Menemen Belediyesi, bu alandaki yatırımlarında hız kesmiyor. Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim öğretim yılında olduğu gibi, bu yıl da ilçedeki tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerine, MEBGEM’de sınava hazırlanan mezun öğrencilere ve öğretmenlere dijital eğitim paketleri dağıtıldı. Yaklaşık 10 bini bulan dijital eğitim paketleri, zengin ders anlatımı içerikleri ve deneme sınavlarıyla dersaneyi adeta evlere taşıyor.

Eğitim yatırımlarında durmak yok

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın göreve gelmesiyle birlikte ilçede adeta bir eğitim seferberliği yaşanıyor. Bu kapsamda Ulukent Anaokulu’nun açılması, MEBGEM’in üçüncü şubesinin açılıp imkan ve kapasitesinin daha ileriye taşınması, ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar tüm öğrencilere biner liralık eğitim desteği, üniversiteyi yeni kazanan gençler, üniversiteliler ve yeni mezun olmuş Menemenli gençlere beşer bin liralık destekler, üniversite sınav ücretlerinin Menemen Belediyesi tarafından karşılanması, Ege’nin en büyük iki kütüphanesinin Menemen’de inşasının sürmesi gibi çalışmalar büyük takdir topluyor. Ayrıca okul derslerindeki başarıların yanında, spor ve kültür kurslarıyla da çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunuluyor.

"Hiçbir öğrencimiz yalnız kalmayacak"

Dijital eğitim paketleriyle birlikte Menemen’de hiçbir öğrencinin sınavlara hazırlık aşamasında yalnız kalmayacağını belirten Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen’de en büyük yatırımımızı, yarınlarımızın teminatı olan evlatlarımıza yapıyoruz. Onların hayata en iyi şekilde hazırlanması için, belediyemizin birçok imkanını seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Eğitime verdiğimiz bu katkının, gelecekte hem Menemen’imiz hem de ülkemiz için faydalı olduğunu görebilmek en büyük dileğimizdir.” dedi.