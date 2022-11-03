Antalya’da emekli bir vatandaşın ziyarete geldiği arkadaşının iş yerinin önünden çalınan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bisiklet bulundu. Bir hafta sonra bisikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan şahıs, yine arkadaşının menemen isteğini geri çevirmedi ama bu kez bisikletini iş yerinin içine aldı.

Antalya’da emekli bir vatandaşın ziyarete geldiği arkadaşının iş yerinin önünden çalınan ve güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerdeki bisiklet bulundu. Bir hafta sonra bisikletine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan şahıs, yine arkadaşının menemen isteğini geri çevirmedi ama bu kez bisikletini iş yerinin içine aldı.

Olay, 1 hafta önce Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi’nde yaşandı. 60 yaşındaki Faruk Palalar bisikletiyle arkadaşını ziyarete geldi. Bir süre iş yeri önünde sohbet eden ikili, daha sonra personelin yaptığı menemeni yemek için üst kata çıktı. Yaklaşık 15 dakika sonra aşağı inen Palalar, bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasını inceleyen Palalar, bisikletinin çalındığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Bisikletin çalınma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şahsın bisikleti gözüne kestirip, binanın çevresinde gezmesi, iş yerini önünde eli arkasında bir ileri bir geri gittiği ve kimsenin olmadığını anladığı anda binip gittiği anlar yer aldı. Palalar’ın polise başvurmasının ardından yapılan detaylı çalışmada bisiklet bulundu.

"Menemen yemiştim"

Faruk Palalar, geçen hafta salı günü arkadaşını ziyarete geldiğini hatırlatarak, “Arkadaşımın da menemen yeme ricasını geri çeviremedim. İkinci kata çıktı bir kaç lokma yedim. 15 dakika sonra aşağı indim. Bisikletimin yerinde olmadığını gördüm. Polise bilgi verdim. Araştırma yapmaya başladılar. Dün bisikletimin bulunduğu haberini aldım. Çok sevindim" dedi.

"Yine arkadaşının yanına geldi"

Bisikletini bulan Antalya Emniyetine teşekkür eden Palalar, "Çok ince bir çalışma yaptılar. Hırsız 2 bin TL değerindeki bisikletimi 500 TL’ye satmış. Bisikletime kavuştu. Hemen bisikletimin çalındığı yer olan arkadaşımın yanına geldim. Yine menemen yedik ama bu kez bisikletimi iş yerinin içine aldım. Daha önce çalınan iki bisikletim bulunamamıştı. Ama üçüncü bisikletim geri geldi. Korkum var ama bu kez ya kilitliyorum yada bisikleti içeri alıyorum" diye konuştu.