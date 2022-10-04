Menemen Belediyesi, 7-8-9 Ekim tarihleri arasında ilkini düzenleyeceği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali hazırlıklarında son aşamaya geldi. Onur Konuğu İtalya, konuk şehirlerin ‘Kadın ve Çömlek’ temasıyla Aydın, Manisa ve Eskişehir’in olacağı festivale, Menemen’in ünlü ustalarının yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ustaları da katılacak.

Menemen Belediyesi, 7-8-9 Ekim tarihleri arasında ilkini düzenleyeceği Uluslararası Menemen Çömlek Festivali hazırlıklarında son aşamaya geldi. Onur Konuğu İtalya, konuk şehirlerin ‘Kadın ve Çömlek’ temasıyla Aydın, Manisa ve Eskişehir’in olacağı festivale, Menemen’in ünlü ustalarının yanı sıra Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından çömlek ustaları da katılacak.

Uluslararası Çömlek Festivalinin resmi açılışı, 7 Ekim Cuma günü saat 17.00’da Şehir Parkı’nda kortej yürüyüşü ile başlayacak. 4 ülkeden gelen dünya çocuklarının başı çekeceği renkli kortej, Menemen Şehir Parkı’ndan başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulacak.

Festival çerçevesinde İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde “Dünden Bugüne Çömlekçilik” konulu konferans düzenlenecek. Saat 11.00’da başlayacak konferanslarda yurt içinden birçok üniversitede görev yapan akademisyenler, çömlekçilik sanatının tarihine ve bugününe ışık tutacak. Günün sonunda ise Menemen’de çömlekçilik sanatına gönül verenleri kucaklayan “Onur Ödülleri Töreni” gerçekleştirilecek. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak.

Festivalin ikinci günü ise ülkemiz ve dünyanın birçok ülkesinden Menemen’e gelen çömlek ustaları, Hünerli Eller Menemen Çömlek Yarışmasında teknik ve estetik dalda olmak üzere en iyi çömleği yapmak için birbirleriyle yarışacak. Saat 12.00’da Menemen Şehir Parkı’nda başlayacak ve dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışma, iki gün boyunca devam edecek.

Taşhan’da sergi ve alternatif pişirme teknikleri sunumu

Tarihi Taşhan ise festival çerçevesinde önemli etkinliklere ev sahipliği yapacak. İlk olarak saat 11.00’da düzenlenecek programda, işinin uzmanları çömlekte alternatif pişirme tekniklerini davetlilere anlatacak. Sunumun ardından Menemen çömlekçiliği ve seramik sanatını geliştirip tanıtmayı amaçlayan Hemhal Karma Sergisi ziyaretçilere açılacak. Son olarak da çömlek ve seramik ustaları, firma sahipleri ve akademisyenler ‘Sanat Sohbetleri’nde çömlekçiliği konuşacak.

Ticari köprüler kurulacak

Menemen Belediyesi, ilkini düzenleyeceği Uluslararası Çömlek Festivali çerçevesinde çömlekçilerin ulusal ve uluslararası alanlarda kendi pazarlarını büyütmelerini amaçlayan bir fuar da kuracak. Menemen Şehir Parkı’nda kurulacak fuar, çömlek alanında üretim yapan firmaları ve tüketicileri bir araya getirecek. Ayrıca üretici köy stantları, süs, hediyelik satış stantları ve çocuk atölyeleri festival konuklarıyla buluşacak. Festival boyunca, araç trafiğine kapatılacak olan Menemen Şehir Parkı ve Taşhan arasında da çeşitli sokak etkinlikleri düzenlenecek.

Festivalde ünlü sanatçılar da konserleriyle etkinliklere renk katacak. Cuma akşamı Menemen Şehir Parkı’nda Mevlid’i Şerif okunarak tasarruf müzik dinletisi gerçekleştirilirken, Cumhuriyet Meydanı’nda Medeniyetler Korosu sahne alacak. Cumartesi günü ise saat 19.30’da Oğuz Görceğiz’in ardından sevilen şarkıcı Hande Yener, 21.30’da sahneye çıkarak Cumhuriyet Meydanı’nda birbirinden güzel şarkılarını festival konuklarıyla birlikte söyleyecek. Festivalin son gününde Hey Müzik Grubu saat 18.00’da konser verecek.

Pehlivan’dan davet var

Festivale herkesi beklediklerini dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “6 bin yıldır çömlekçiliğin kalbi Menemen’de atıyor. Bu sanat kuşaktan kuşağa aktarılarak, ustaların elinde gelişip şekillenerek bugün Menemen’in simgesi haline gelmiştir. Güzel ilçemizde 30’a yakın bu işe gönül vermiş çömlek firmamız var. Ustalarımız, atalarından devraldıkları bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için mücadele vermektedirler. Bizlerde bu mücadeleye destek olmak, Menemen çömlekçiliğini ve ilçemizi tanıtmak, ülke ekonomisine katkıda bulunmak, uluslararası alanda geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlamak amacıyla 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Artık Menemen çömlekçiliğinin dünyada söz sahibi olma vakti geldi. Düzenleyeceğimiz festivalimizle eşsiz çömleklerimizi ve ustalarımızı dünyaya tanıtacağız. Tüm halkımızı 3 gün sürecek bu bilgi ve eğlence dolu 1. Uluslararası Menemen Çömlek Festivalimize davet ediyoruz. Çömlekçiliğin kalbi Menemen’de 7-8-9 Ekim tarihlerinde buluşmak üzere” ifadelerini kullandı.