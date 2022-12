Menemen Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 69-62 yenerek kazanan taraf oldu.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele eden Menemen Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, sezonun ikinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 69-62 yendi. Galibiyet haberini alır almaz Menemen Belediyespor takımını kutlayan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, “Tebrikler; Menemen’in gururu, potanın kadın efeleri. Bu sonuçla Menemen’i gururlandırdınız. Güzel bir sezon yaşayacağınıza yürekten inanıyorum. Hepinizi ayrı ayrı kutluyor, başarılarınızın sürmesini diliyorum. İyi ki varsınız” dedi.

Menemen Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, ligde 3. maçını 10 Aralık’ta Burhaniye Belediyespor’la oynayacak.

Menemen’in; sporu seven, spora önem veren bir kent olduğunu belirten Aydın Pehlivan, “Tebrikler; Menemen’in gururu, potanın kadın efeleri. Menemen Belediye Spor Kadın Basketbol Takımımız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Basketbol Takımı’nı 69-62 yenerek hepimizi gururlandırdı. Menemen’imizi en güzel şekilde temsil eden ve mücadelesini başarıyla taçlandıran takımımızı tebrik ediyor, başarılarının artarak sürmesini diliyorum. Bu gururu Menemen’e yaşattığınız için her birinizi kutluyorum. Bu başlangıçla güzel bir sezon yaşayacağınıza da yürekten inanıyorum. Bizler Menemen Belediyesi olarak her zaman yanınızda olacağız” şeklinde konuştu.